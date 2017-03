Không công nhận di chúc không tự viết, không có người làm chứng

Trước đó, trong đơn khởi kiện gửi TAND huyện Thới Lai, ông C. trình bày rằng cha mẹ ông có hơn 14.000 m2 đất ruộng. Sau khi mẹ ông mất năm 1962, cha ông lấy vợ kế và sinh thêm được ba người con (trong đó có ông H.). Năm 2009 cha ông mất, sau đó phần đất trên do ông H. quản lý, đứng tên sử dụng. Nay ông C. khởi kiện yêu cầu tòa chia di sản này theo pháp luật.

Ông H. thì không đồng ý chia thừa kế vì cho rằng khi còn sống, người cha đã làm giấy ủy quyền và di chúc để lại toàn bộ phần đất tranh chấp cho mình.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Thới Lai đã bác yêu cầu đòi chia thừa kế của ông C. và những người liên quan. Tòa cho rằng di chúc của người cha năm 1999 tuy không có người làm chứng nhưng đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Điều 655 BLDS 1995. Trước đó, vào năm 1996, người cha còn có tờ ủy quyền với nội dung giao toàn bộ ruộng đất cho ông H. quản lý. Như vậy, người cha đã thể hiện ý chí cá nhân của mình là chuyển, để lại toàn bộ đất cho ông H. Sau đó, ông C. kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm hôm qua, TAND TP Cần Thơ nhận định tờ ủy quyền của người cha năm 1996 giao cho ông H. toàn quyền sử dụng ruộng đất có phần xác nhận của UBND xã nhưng chỉ là kính chuyển cho phòng công chứng chứ không phải là xác nhận về nội dung ủy quyền. Mặt khác, di chúc của người cha không có người làm chứng, không được chứng thực. Ông H. khai di chúc do bạn của cha ông viết và cha ông có xem lại chứ cha ông không biết chữ, trong khi theo Điều 655 BLDS, nếu di chúc không có người làm chứng thì người để lại di chúc phải tự viết và ký tên. Ngoài ra, chỉ có mẹ con ông H. khai trong hồ sơ khai nhận thừa kế, không có các đồng thừa kế còn lại ký tên xác nhận.

Từ đó tòa không công nhận di chúc, kết luận di sản của người chết phải được chia cho các đồng thừa kế theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trên phần đất tranh chấp, ông H. đã cho con cái xây nhà, cho người khác mượn, thế chấp ngân hàng vay tiền… nhưng cấp sơ thẩm lại không làm rõ các quan hệ này. Hơn nữa, có một thửa đất của người chết được cấp giấy đỏ năm 2000 ghi là “hộ” nhưng cấp sơ thẩm cũng chưa xác định hộ lúc đó có bao nhiêu người. Những thiếu sót này tòa không thể bổ sung nên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để TAND huyện Thới Lai giải quyết lại từ đầu.