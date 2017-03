Không đảm bảo an toàn, phải bồi thường cho gia đình công nhân gặp nạn

Theo đơn khởi kiện của bà Diệu, chồng bà làm việc tại Công ty Nguyễn Tính từ năm 2003. Ngày 10-8-2013, chồng bà bị tai nạn lao động và mất tại nơi làm. Trong 10 năm làm việc, Công ty Nguyễn Tính không ký hợp đồng lao động, không tham gia bảo hiểm y tế theo quy định cho chồng bà. Sau khi tai nạn xảy ra, công ty có cử người đến thăm, nhờ bà làm giấy bãi nại. Phía công ty có đưa cho bà 180 triệu đồng, hứa khi nào cơ quan chức năng điều tra xong, xác định số tiền bồi thường thì sẽ chi trả thêm nếu con số đó cao hơn.

Điều tra vụ tai nạn lao động, các cơ quan chức năng sau đó xác định lỗi là do Công ty Nguyễn Tính trang bị máy hàn không đảm bảo an toàn điện, không kiểm tra bảo dưỡng máy và trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân không đầy đủ. Theo kết luận này, Công ty Nguyễn Tính phải bồi thường cho bà Diệu 30 tháng lương; thay mặt BHXH chi trả trợ cấp, chi phí mai táng, trợ cấp nuôi con của vợ chồng bà Diệu đến năm 18 tuổi, tổng cộng gần 379 triệu đồng. Trừ đi số tiền 180 triệu đồng công ty đã đưa cho bà Diệu thì công ty phải bồi thường thêm gần 199 triệu đồng.

Sau đó, Công ty Nguyễn Tính không chịu bồi thường nên bà Diệu khởi kiện ra TAND huyện Bình Chánh (nơi công ty có trụ sở). Ra tòa, đại diện công ty này khước từ trách nhiệm bồi thường, nói do đặc thù của công việc là có việc thì làm, không thì nghỉ không lương nên công ty không ký hợp đồng lao động với chồng bà Diệu. Cũng do đặc thù công việc, hằng tháng công ty trả lương cho công nhân đã gồm lương và các khoản bảo hiểm. Nguyên nhân chết người là do chồng bà Diệu không ngắt điện máy hàn khi không sử dụng, gây giật điện, đây là lỗi của người lao động. Công ty cũng đã trợ cấp cho gia đình bà Diệu 180 triệu đồng, được bãi nại, được cam kết không khiếu nại...

Xử sơ thẩm, TAND huyện Bình Chánh xét thấy dựa trên các tài liệu, giấy tờ, chứng cứ của cơ quan chức năng về vụ tai nạn thì lỗi của công ty đã quá rõ. Yêu cầu của bà Diệu là chính đáng nên tòa buộc công ty phải có trách nhiệm bồi thường.

Công ty Nguyễn Tính kháng cáo. Theo tòa phúc thẩm, việc công ty nói không ký hợp đồng lao động với chồng bà Diệu do đặc thù công việc là vi phạm pháp luật. Lỗi trong tai nạn đã được các cơ quan chức năng làm rõ. Tòa không thể chấp nhận lý do thoái thác trách nhiệm của công ty là việc đại diện công ty ký vào các biên bản lúc điều tra làm rõ vụ tai nạn chỉ để các cơ quan nhà nước hoàn thành hồ sơ chứ không ràng buộc trách nhiệm bồi thường...