Không đáng để xử tù người nhà em Thạch!

Ông Đỗ Công Đa, Chánh án TAND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa): Tòa không nhất thiết theo VKS . Phóng viên: Thưa ông, vì sao VKS đề nghị cho các bị cáo hưởng án treo nhưng tòa tuyên phạt tù giam? + Ông Đỗ Công Đa: Mức án là do HĐXX quyết định. Tòa án không nhất thiết theo VKS, không phải cứ VKS đề nghị thế nào thì tòa phải theo như vậy. . Tại phiên tòa, đại diện VKS nhận định các bị cáo phạm tội trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của các công an viên xã Vạn Long bắt, đánh chết em Thạch, từ đó người dân hiếu kỳ, a dua gây ách tắc giao thông, hành vi của các bị cáo có tính bột phát, nhất thời. Còn ý kiến của tòa thế nào? + Tôi không đồng tình với nhận định đó. Nói trường hợp này bị kích động mạnh thì không phải. Bởi lẽ việc các công an viên xã Vạn Long đánh chết em Thạch lúc đó chưa rõ ràng, chỉ mới nghe thôi. Lẽ ra anh gặp chính quyền địa phương hay cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề đó. Chứ anh mới nghe như thế mà kéo lên trên đường, la lối, kích động, gây rối, làm tắc đường. . Chính VKS cũng thừa nhận hai người này không gây ách tắc giao thông vì khi họ đến đó đã có hàng trăm người tập trung, đường đã bị tắc. + Trong vụ án này không phải chỉ có hai người đó, sự việc diễn ra từ sáng đến chiều, có rất đông người nhưng không thể xử lý hết do không thể nhận dạng được. Nếu biết thì sẽ xử lý rất đông người. Hai bị cáo đó đến sau nhưng khi lực lượng chức năng giải thích thì không về. Thời gian tắc đường kéo dài hơn ba giờ. Hành vi đó, hậu quả này do nhiều người góp lại chứ không phải do riêng hai người, cũng không thể nói hai người này gây nên hậu quả đó mà của nhiều người, trong đó có hai người này nên phải xử lý như vậy. Theo Nghị quyết 02/2003 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, hành vi này nằm trong khoản 2 Điều 245 BLHS. . Khi chỉ đưa hai người này ra xử, liệu có bỏ lọt tội phạm không? + Không. Nếu mình biết ông A có hành vi đó mà mình không điều tra, xử lý là bỏ lọt tội phạm. Ở đây không phải bỏ lọt tội phạm mà do điều tra không được nên phải chấp nhận. Nhiều người bịt mặt nên không nhận diện được. . Hai bị cáo trong vụ án này có nhận thức pháp luật hạn chế, trong đó một người không biết chữ. VKS cũng nhận định là họ suy nghĩ không chín chắn. Tòa có xem xét đến điều này hay không? + Tôi rất chia sẻ vấn đề đó. Thực tế dân mình nhận thức pháp luật không cao lắm. BLHS trước đây có quy định là trình độ hạn chế là một tình tiết để giảm nhẹ nhưng bộ luật hiện hành đã bỏ quy định đó. Còn việc các bị cáo không có tiền án, tiền sự cũng không phải là tình tiết giảm nhẹ. . Theo ông, mức án phạt tù như thế có nặng không? + Tòa đã xem xét tính chất, mức độ, hậu quả của sự việc và cũng đã cân nhắc rồi. Nhiều người thấy nó nặng nhưng so với thực tế sự việc thì tôi cho rằng mức án đó không nặng. Ông Ngô Văn Phước, Viện phó VKSND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa): Chỉ nên răn đe giáo dục . Quan điểm của VKS khi đề nghị cho các bị cáo hưởng án treo? + Ngoài chức năng buộc tội, VKS còn có chức năng gỡ tội chứ không phải bao giờ anh cũng chăm chăm buộc tội người ta. Chúng tôi thấy rằng khi xảy ra cái chết của cháu Thạch, hai người này (hai bị cáo trong vụ án gây rối - PV) là người thân của cháu nên có bức xúc. Vụ án này khác với những vụ án khác vì sự việc có nguyên nhân của nó, đôi khi người ta không kiềm chế được nên vượt quá giới hạn, dẫn đến vi phạm pháp luật. Mặt khác, nhận thức của các bị cáo có giới hạn. Ngoài ra, việc tập trung gây tắc đường còn có lý do là dân mình thấy cái gì cũng tập trung lại chứ đâu chỉ do người khác hô hào, kích động. Chính vì đánh giá như thế, cân nhắc giữa nguyên nhân và hậu quả, lãnh đạo viện thống nhất trong trường hợp này chỉ nên răn đe giáo dục. . Theo ông, bản án sơ thẩm xử có thuyết phục không? + Thuyết phục hay chưa phải do dư luận đánh giá chứ không phải do các cơ quan tố tụng đánh giá. Bản án đưa ra sẽ tác động đối với xã hội và xã hội sẽ đánh giá là anh xử nặng hay nhẹ. . Vậy VKS có kháng nghị bản án sơ thẩm không? + Sau khi kiểm sát viên báo cáo lại quan điểm của kiểm sát viên, lãnh đạo viện sẽ xem xét, có kiến nghị. LS Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa: Có thể miễn hình phạt Việc các công an viên xã Vạn Long bắt, đánh chếtngười gây ra mất mát quá lớn cho gia đình em Thạch là sự thật không thể chối bỏ và không có gì bù đắp được. Những lời lẽ bức xúc của họ tại thời điểmđau thương đó là điều khó tránh khỏi.Nay lại quy kết họ là “tội phạm” để trừng trị, tôi cho việc xử lý hình sựnhư vậy là máy móc. Nếu những người xử lý vụ án này coi Thạch là con, cháu của mình thì chắc chắn họ sẽ có cách nhìn nhận, xử lý thấu tình đạt lý hơn. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là xuất phát từ hành vi phạm tội của các công an viên đã bắt, đánh chết Thạch. Nếu không có việc đánh chết Thạch thì chắc không có vụ ách tắc giao thông. Vậy nên tôi cho rằng việc xử lý hình sự đối với họ là không cần thiết. Trường hợp này có thể áp dụng Điều 25 BLTTHS để miễn trách nhiệm hình sự hoặc có thể áp dụng Điều 54 BLHS để miễn hình phạt đối với họ. TẤN LỘC thực hiện