Không dễ xử người đăng ảnh ‘siêu xe biển xanh’

Có tội gì đâu mà xử! Đó chỉ là mô hình đồ chơi thôi mà, có tội gì đâu mà xử! Hành vi gắn biển số xanh cho mô hình đồ chơi rồi đăng lên mạng xã hội không có dấu hiệu cấu thành tội phạm. Hành vi này không vi phạm pháp luật và cũng không gây hại cho ai cả. Câu nói “Sắp có biến lớn rồi…” là một câu nói chung chung, không ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức nào. Chỉ khi nào anh ta làm giả biển số gắn vào xe thật, cho xe tham gia giao thông thì mới có cơ sở xử lý. Hoặc với mô hình đồ chơi này mà anh ta đăng lên mạng xã hội kèm theo bình luận xuyên tạc, nói xấu cơ quan chức năng thì mới bị xử lý. Pháp luật không cấm gắn biển số cho mô hình đồ chơi. Xe đồ chơi mang biển số xanh, đỏ gì cũng kệ nó. Như việc nhiều cơ sở may áo trẻ em kiểu đồng phục ngành công an hay quân đội thì không thể xử lý về tội sản xuất, kinh doanh, buôn bán trái phép quân trang, quân dụng được. Theo tôi, đây là tự do sáng tạo của xã hội. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó ngồi làm ra trò chơi game, suy nghĩ ra đủ thứ gắn vô chơi, làm sao mà xử lý. Trong xã hội hiện đại nên hạn chế can thiệp những việc không cần thiết. TS PHAN ANH TUẤN, Trưởng bộ môn Luật hình sự

ĐH Luật TP.HCM