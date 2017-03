Không đếm hết vết thương trên người nạn nhân

Ngày thứ hai xử vụ công an Phú Yên đánh chết người, TAND tỉnh Phú Yên đã dành trọn ngày làm việc (8-4) để tập trung làm rõ tình trạng thương tích trên thi thể nạn nhân Ngô Thanh Kiều, người bị các công an đánh chết ngày 13-5-2012.

Vết thương nhiều quá, đếm không hết

Khi đại diện yêu cầu xác định số vết thương trên thi thể nạn nhân, giám định viên Hoàng Việt, đại diện Trung tâm Pháp y Phú Yên, nói: “Khi khám nghiệm, trên thi thể nạn nhân Ngô Thanh Kiều có rất nhiều vết thương nhưng không thể nói bao nhiêu vết vì quá nhiều, không thể đếm hết. Các cán bộ điều tra, khám nghiệm chia nhau đếm thì xác định sơ bộ có 63 vết thương, trong đó có ba vết trên đầu. Chúng tôi kết luận nạn nhân chết do chấn thương sọ não”.

Luật sư (LS) Nguyễn Văn Thắng (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành - người bị cho là đánh vào đầu anh Kiều gây ra ba vết thương, dẫn đến chấn thương sọ não) đưa ra nhiều tài liệu để chứng minh phần lớn các bộ phận bên trong, các cơ quan nội tạng của nạn nhân đều bị tổn thương nặng. LS Thắng cho rằng nạn nhân chết không chỉ do chấn thương sọ não như kết luận giám định pháp y. LS yêu cầu giám định viên Hoàng Việt giải thích về nguyên nhân xung huyết, tụ máu của các bộ phận bên trong thi thể nạn nhân như gan, tinh hoàn, hậu môn… nhưng ông Việt từ chối trả lời phần lớn các câu hỏi với lý do “đây là chuyên sâu của ngành y”!





Giám định viên Hoàng Việt từ chối trả lời hàng loạt câu hỏi của các luật sư (ảnh trái). LS Nguyễn Văn Thắng (ảnh phải) cho rằng có rất nhiều vấn đề bất thường trong việc giám định pháp y đối với nạn nhân. Ảnh: TẤN LỘC

Bị truy vấn nhiều lần, ông Việt vẫn không lý giải nguyên nhân gây xung huyết các bộ phận bên trong của nạn nhân mà cho rằng “chấn thương sọ não có thể dẫn đến xung huyết các bộ phận khác”. Ngoài ra, theo LS Thắng, trên vùng đầu nạn nhân có ít nhất 11 vết thương chứ không phải chỉ ba vết thương như kết luận giám định pháp y. Qua các bản ảnh, tài liệu cho thấy trên vùng đầu nạn nhân có rất nhiều vết tụ máu tách rời nhau.

LS Võ An Đôn, bảo vệ cho gia đình người bị hại, cũng đưa ra các bản ảnh do người nhà nạn nhân ghi lại khi chứng kiến khám nghiệm tử thi và cho rằng có nhiều vết thương nghi bị cháy do roi điện nhưng trong giám định pháp y không đề cập. “Vì sao trên người nạn nhân Kiều có nhiều vết cháy? Chúng tôi nghi do dùng roi điện gây ra” - LS nêu nghi vấn. Giám định viên cho rằng không có vết thương do điện gây ra. Ông Lương Tấn Nhật, Phó phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên, đại diện cơ quan chuyên môn về kỹ thuật hình sự, thừa nhận trên người nạn nhân có nhiều vết xây xát da đã đóng vảy. Tuy nhiên, theo ông Nhật, đây là những vết xây xát bởi nếu vết cháy sẽ có bỏng da, lan tỏa. LS Đôn không chấp nhận lý giải này và đề nghị HĐXX làm rõ nghi vấn trên.

Nhiều bất thường trong giám định pháp y

LS Thắng nêu ra hàng loạt bất thường trong quy trình, kết quả giám định pháp y đối với thi thể nạn nhân Ngô Thanh Kiều. Đó là không có biên bản khám nghiệm tử thi. Trong hồ sơ vụ án có đến hai biên bản thu mẫu giám định cùng ghi ngày 14-3-2012 nhưng có nội dung khác nhau về số lượng, chủng loại mẫu. Trong đó, một biên bản có đại diện của ba cơ quan chức năng và đại diện gia đình nạn nhân cùng ký; biên bản còn lại do Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên tự tổ chức thu mẫu nội bộ, chỉ có hai người ký là Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên Hồ Viết Thọ và ông Nguyễn Văn Thịnh, cán bộ trung tâm. Sau đó mẫu và biên bản thu mẫu nội bộ của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên được gửi vào Văn phòng 2 Viện Pháp y Quốc gia để giám định.

Khi đại diện VKS và LS yêu cầu giải thích sự bất thường này, ông Việt nói: “Tôi không biết ai làm nên không thể trả lời. Hôm nay tôi chỉ đi thay nên có gì HĐXX hỏi Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Phú Yên”. LS Thắng yêu cầu giải thích vì sao một số mẫu đã bị hoại tử nhưng vẫn có kết quả giám định pháp y, ông Việt nói: “Hãy hỏi Văn phòng 2 Viện Pháp y Quốc gia”. Trước hàng loạt vấn đề khác liên quan đến giám định pháp y do các luật sư đặt ra, thay vì trả lời theo quy định, ông Việt đều từ chối trả lời và bảo: “Chờ đến hội thảo y khoa sẽ giải thích!”.

Khi được yêu cầu giải thích cơ chế hình thành các vết thương trên đầu nạn nhân Ngô Thanh Kiều mà cáo trạng cho là do bị cáo Thành dùng dùi cui đánh, dẫn đến chấn thương sọ não, ông Lương Tấn Nhật cho rằng ba vết thương trên đầu nạn nhân do cùng một vật tày không cạnh gây ra. “Kết quả thực nghiệm điều tra cho thấy với vị trí, tư thế ngồi của người đóng vai Ngô Thanh Kiều và vị trí, khoảng cách của chủ thể gây thương tích, có thể chủ thể gây thương tích đã gây ra ba vết thương trên đầu nạn nhân”- ông Nhật nhận định. LS Thắng bác bỏ ý kiến này.

Ông Nhật nói: “Nếu LS không tin thì thử thực nghiệm hiện trường với khoảng cách, tư thế đó tôi sẽ đánh chết LS ngay!”. LS Thắng đáp: “Tôi sẵn sàng chết! Chẳng hèn gì mà không chết để không làm rõ vấn đề!”.