Không đủ chứng cứ, tòa phải tuyên vô tội

Quyền được sống an toàn của công dân Mới đây, trả lời phỏng vấn của Pháp Luật TP.HCM, luật sư Trương Trọng Nghĩa (ĐBQH, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam) cũng cho rằng chính tư duy, thói quen suy đoán có tội, tâm lý “chắc chắn là người đó có tội, giờ phải làm sao cho người đó nhận tội” là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bức cung, dùng nhục hình và gây ra oan, sai. Theo ông Nghĩa, cần áp dụng triệt để nguyên tắc suy đoán vô tội. Cần phải hiểu nguyên tắc này được đặt ra không phải chỉ dành riêng cho người bị tình nghi phạm tội mà là quyền con người của mọi công dân. Nó giúp mọi công dân được sống an toàn, được bảo vệ trong một quốc gia có nhà nước pháp quyền, có dân chủ. Quyền được suy đoán vô tội đã được thiết lập từ hàng trăm năm qua, nó giúp xã hội an toàn hơn. Mọi người đều được suy đoán vô tội. Ai muốn kết tội người khác thì phải đi tìm chứng cứ chứng minh. Còn người bị tình nghi phạm tội không có nghĩa vụ phải chứng minh mình không có tội mà mặc nhiên được coi là vô tội.