Không giảm án cho thủ kho tham ô nước mắm, nước tương

Ngảy 13-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm hình phạt y án bảy năm tù đối với Nguyễn Hoàng Dũng (27 tuổi, ngụ quận 4, nhân viên CN Foodcomart Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Lương thực TP.HCM) về tội tham ô tài sản.

HĐXX nhận định các tình tiết tăng giảm đã được án sơ thẩm TAND TP.HCM xem xét nên không có cơ sở nào để xem xét giảm nhẹ nữa.





Bị cáo Dũng tại phiên xử sáng 13-12

Theo hồ sơ, ngày 20-11-2012, Dũng được bổ nhiệm làm thủ kho ở chi nhánh của Foodcomart Sài Gòn.



Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 6-7-2013, Dũng ký phiếu xuất số lượng lớn nước tương, nước mắm, nước chấm bán cho bà PXL với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài. Khi chi nhánh Foodcomart Sài Gòn kiểm tra kho hàng thì phát hiện số hàng thất thoát nên trình báo công an.

Trong vụ án này, người mua số hàng hóa do Dũng bán không biết đây là tài sản do phạm pháp mà có, do đó không có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà.

Còn người trực tiếp quản lý KPP Masan và lãnh đạo Chi nhánh Foodcomart Sài Gòn đã có những sơ hở trong quy định về việc kiểm tra sau xuất kho. Tuy nhiên, KPP Masan mới thành lập, chưa có văn bản quy định cụ thể. Trong công tác kiểm kê, các cá nhân này đã thực hiện đúng việc kiểm kê sáu tháng/lần. Ngay đợt kiểm tra định kỳ sáu tháng lần đầu tiên đã phát hiện ra sai phạm. Do đó, chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự đối với các cá nhân này.