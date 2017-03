Không giúp bạn mua ma túy, bị đâm chết

Trước đó, VKS nhận định bị cáo này phạm tội giết người thuộc trường hợp giết nhiều người, có tính chất côn đồ và đề nghị tuyên phạt mức án tử hình. Tuy nhiên, HĐXX không đồng tình với công tố và cho rằng hồ sơ, chứng cứ chỉ đủ cáo buộc bị cáo tội cố ý gây thương tích chứ không phải tội giết người.



Theo hồ sơ, ngày 22- 8-2013, do nghi ngờ anh Nguyễn Văn Tý và anh Huỳnh Quốc Tuấn (ngụ huyện Củ Chi) tố cáo mình sử dụng ma túy, Linh nhờ bạn chở đến nhà anh Tý ở xã Phú Hòa Đông nói chuyện. Tới nơi, Linh cầm dao xông vào dọa đâm anh Tý. Bạn của Linh can ngăn nên không có chuyện đáng tiếc xảy ra.



Sau đ Linh đến ấp Cây Trâm, xã Phú Hòa Đông, bắt gặp anh Tuấn đang chơi đá cầu cùng nhóm bạn. Linh xuống xe, lao vào đánh rồi cầm dao xếp đâm một nhát trúng bụng anh Tuấn. Sau khi gây án, Linh tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu và kết luận giám định là bị thương tật 60%.



Đến tối 11-9-2013, Linh nhờ bạn là anh Phạm Văn An (ngụ xã Phú Hòa Đông) đi mua ma túy về cho Linh sử dụng nhưng anh An không đồng ý. Tức giận, Linh lại cầm dao đâm vào bụng bạn rồi vứt dao tại hiện trường bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đến ngày 23-9 thì tử vong.



Đến ngày 29-11-2013, Linh bị bắt.



Theo HĐXX, vụ án này cần tách riêng hai sự việc để phân tích rõ hành vi bị cáo gây ra. Cụ thể, đối với vụ việc gây thương tật 60% cho anh Tuấn, cơ quan tiến hành tố tụng chỉ đủ căn cứ xác định bị cáo cố ý đâm, dùng hung khí nguy hiểm, hành động có tính côn đồ; nhưng không chứng minh được bị cáo có ý thức chủ quan dẫn đến hành động tước đoạt mạng sống người khác.



Tương tự, trong trường hợp đâm anh An, kết luận giám định chỉ rõ nạn nhân tử vong do vết thương bị cáo gây nên. Vì vậy, chỉ đủ cơ sở xác định bị cáo có hành vi cố ý gây thương tích.



Do vậy, bị cáo Linh phạm tội cố ý gây thương tích có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Xét bị cáo thành khẩn, ăn năn và nhân thân nên chiếu cố một phần hình phạt.