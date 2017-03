Không khoan nhượng với tội phạm tham nhũng

“Nợ nhân dân thì phải giải quyết” Theo báo cáo, VKS hai cấp ở TP.HCM đã kiểm sát điều tra 10.030 vụ/12.530 vụ thụ lý. Trong đó, khi kết thúc điều tra công an đã đề nghị truy tố 5.921 vụ với 9.128 bị can; đình chỉ điều tra 102 vụ với 110 bị can; tạm đình chỉ điều tra 4.007 vụ với 250 bị can. Theo Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Trần Công Phàn, con số 4.007 vụ án tạm đình chỉ điều tra này khiến ông phải suy nghĩ: “Mặt được của con số trên thể hiện là VKS rất tích cực trong việc kiểm sát hoạt động điều tra nhưng mặt trái của nó là món nợ công lý của ngành với nhân dân đang rất lớn. Bởi tạm đình chỉ điều tra là khi xét thấy còn những vướng mắc, chưa thể tìm ra bản chất vấn đề. Như vậy hàng ngàn vụ án tạm đình chỉ là còn hàng ngàn món nợ với nhân dân, mà đã nợ thì phải ghi nhận và giải quyết, phải trả nợ”.