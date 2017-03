Không nên ngủ nếu ‘khách’… còn thức

Bị cáo Lê Văn Đại đang được áp giải ra xe

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11-2014, Đại quen biết với ông Nguyễn Văn Hiểu (1970, Bình Dương). Ông Hiểu có mời Đại đi uống rượu và nói cho Đại biết ông có xưởng may quần áo tại phường An, Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Ngày 8-3-2015, Đại gọi điện xin ông Hiểu vào làm tại xưởng may thì được ông Hiểu đồng ý và hẹn Đại ngày mai đến xưởng làm việc.

Khoảng 13 giờ ngày 9-3-2015, Đại đi xe ôm đến phường An Phú rồi gọi ông Hiểu ra đón về nhà. Đến 14g30 cùng ngày, Đại lên lầu 2 nhà ông Hiểu chơi game, còn ông Hiểu nằm ngủ tại phòng khách dưới tầng trệt. Khoảng 2 tiếng sau, biết ông Hiểu sống một mình, lại nghĩ ông Hiểu giàu có, Đại nảy sinh ý định giết chết ông Hiểu để lục soát lấy tiền.

Để thực hiện ý định, Đại xuống bếp lấy một con dao dài 22cm rồi đi đến phòng khách. Thấy ông Hiểu ngủ say, Đại dùng dao đâm một nhát vào cổ ông Hiểu. Ông Hiểu giật mình tỉnh giấc, Đại tiếp tục đâm vào cổ và lưng nạn nhân thì cán dao bị gãy. Lúc này hai người giằng co, ông Hiểu vùng dậy mở công tắc cửa cuốn và truy hô thì bị Đại lấy kềm cắt cây cảnh ở chân cầu thang xông đến đâm nhiều nhát vào người ông Hiểu rồi kẹp cổ nạn nhân lôi vào nhà vệ sinh.

Ông Hiểu chống cự, đạp Đại văng ra và chạy đến cửa nhưng do kiệt sức không chạy ra ngoài được mà nằm ngay cửa truy hô “Cướp, cướp”. Đại nhìn thấy chiếc xe tay ga của ông Hiểu dựng ở phòng khách, định lấy xe chạy ra nhưng ông Hiểu nằm chắn đường nên Đại để xe lại bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, người dân ở gần đó nghe tiếng truy hô và nhìn thấy Đại nên cùng nhau đuổi bắt được Đại giao cho Công an phường An Phú.

Ông Hiểu được đưa đi cấp cứu tại phòng khám đa khoa Nhân Sinh, sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa thị xã Thuận An điều trị và may mắn thoát chết.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Đại 13 năm tù giam tội Giết người, 2 năm tội Cướp tài sản, tổng hình phạt 15 năm tù giam.