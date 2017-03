Không thể truy cứu chủ đại lý vé số tội lừa đảo

Trúng số năm năm mới được thừa nhận Ngày 4-4, TAND TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Tuyết (54 tuổi, ngụ xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành), tuyên buộc ông Ngô Xương Phúc (45 tuổi, chủ đại lý vé số Triều Phát, TP Rạch Giá) phải trả 1,5 tỉ đồng cho bà, đồng thời phải chịu toàn bộ chi phí giám định và án phí hơn 75 triệu đồng. Vụ tranh chấp đòi bồi thường cho tờ vé số trúng giải đặc biệt giữa bà Tuyết với đại lý vé số kéo dài gần năm năm, gây xôn xao dư luận bởi những tình tiết phức tạp của vụ việc. Ngày 22-7-2011, bà Tuyết cùng người nhà mang tờ vé số có dãy sáu chữ số “938368” trúng giải đặc biệt trị giá 1,5 tỉ đồng (do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang phát hành) đến đại lý vé số Triều Phát để đổi thưởng. Sau khi ghi thông tin của bà Tuyết vào phía sau tờ vé số và nhờ ông Trần Thanh Phương (cậu bà Tuyết) cùng ký tên thì ông Phúc bỏ vào hộc tủ. Rồi ông Phúc tuyên bố tờ vé số trúng thưởng và thỏa thuận trả cho bà Tuyết 20 lượng vàng 24K cộng tiền mặt. Lúc chuẩn bị chi tiền, ông Phúc gọi người cháu của mình là Ngô Xuân Bình kiểm tra lần nữa. Vừa cầm lên kiểm tra bằng mắt thường, anh Bình cho rằng đây là tờ vé số giả đã được cắt dán. Từ đây, ông Phúc từ chối trả thưởng. Theo tòa, đại lý Triều Phát đã vi phạm nguyên tắc giao dịch dân sự dẫn đến thiệt hại cho bà Tuyết. Đại lý có lỗi làm cho bà Tuyết không được nhận số tiền 1,5 tỉ đồng như đã thỏa thuận. Trước đó, qua tố cáo của bà Tuyết, Công an tỉnh Kiên Giang đã từng khởi tố vụ án để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng sau đó đình chỉ do không xác định được hành vi đánh tráo tờ vé số nói trên.