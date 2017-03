Không thi hành án được vì đương sự… dọa tự tử

Dọa tự tử không phải là lý do chính đáng để hoãn THA Theo quy định của pháp luật về THADS hiện hành, lý do người phải THA dọa tự tử không phải là lý do để thủ trưởng cơ quan THA ra quyết định hoãn THA. Luật quy định rất rõ nếu người phải THA có điều kiện thi hành mà không tự nguyện THA thì bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế như kê biên phát mại tài sản, trục xuất người và tài sản để giao cho người được THA… Thực tế có trường hợp người phải THA cố tình chây ỳ, chống đối quyết liệt như cố thủ, đe dọa tự tử, đe dọa đến tính mạng của cán bộ THA. Khi gặp phải những trường hợp này, chấp hành viên phải sử dụng các biện pháp vận động, thuyết phục, phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương động viên, thuyết phục đương sự. Nếu họ vẫn không nghe thì phải áp dụng biện pháp cưỡng chế để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được THA. Với những vụ có tính chất phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị của địa phương thì cơ quan THA phải báo cáo với ban chỉ đạo THA cùng cấp và cơ quan THA cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo. Nếu chấp hành viên không làm hết trách nhiệm của mình, để vụ việc kéo dài không có lý do chính đáng mà gây thiệt hại cho đương sự thì phải bồi thường, thậm chí còn có thể bị kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy theo mức độ vi phạm. Ông HỒ QUÂN CHÍNH, Phó phòng Nghiệp vụ 1,

Cục THADS TP.HCM