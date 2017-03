Kiểm điểm 3 cán bộ trại tạm giam bị tố cáo

Ngày 27-11, Trung tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có hình thức kiểm điểm, phê bình đối với Đại tá Bùi Quang Vinh (nguyên giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk), Trung tá Đặng Thị Tính (đội trưởng phân trại trại tạm giam) và Đại úy Trần Văn Khắc (đội phó phân trại trại tạm giam).

Trước đó, ông Trần Minh Lợi (trú xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã làm đơn tố cáo ba cán bộ này có nhiều vi phạm pháp luật như nhận tiền để chạy đặc xá, chạy giảm án trong dịp lễ quốc khánh, thu tiền thăm gặp trái quy định, để phạm nhân viết phiếu thu tiền lưu ký…

Ngay khi nhận đơn tố cáo, giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định giao các đơn vị chức năng tiến hành xác minh theo đơn tố cáo. Qua xác minh, Công an tỉnh Đắk Lắk kết luận, các nội dung tố cáo như vòi tiền chạy đặc xá, giảm án, thu tiền thăm nuôi là tố cáo sai.

Về nội dung ông Lợi tố cáo phạm nhân Phan Văn Thành trước đây bị xử lý kỷ luật nhưng không chuyển trại mà vẫn đưa vào danh sách xét giảm án đợt 2-9-2015, Công an tỉnh Đắk Lắk qua xác minh đã khẳng định việc này là có thật và việc đưa phạm nhân này vào danh sách giảm án là chưa đúng quy định.

Ngoài ra, nội dung ông Lợi tố cáo cán bộ trại giam để phạm nhân viết phiếu thu tiền lưu ký, Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định là tố cáo đúng. Từ các sai phạm trên, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm điểm, phê bình ba cán bộ trên do sai phạm, thiếu sót trong quy trình công tác theo quy định của ngành công an.

Trung tá Bùi Trọng Tuấn cũng cho biết ngoài ba cán bộ trên công an tỉnh cũng vừa có hình thức kiểm điểm, kỷ luật một số cán bộ trại tạm giam khác có vi phạm trong quy trình công tác. Tuy nhiên, việc kiểm điểm, kỷ luật này không liên quan đến đơn tố cáo của ông Trần Minh Lợi.