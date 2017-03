Kiện BQT chung cư đòi trích xuất dữ liệu camera

TAND TP.HCM vừa mở phiên xử sơ thẩm vụ bà Vũ Thị Hồng Thúy (chủ căn hộ 29.03A chung cư Hùng Vương Plaza, quận 5) kiện ban quản trị (BQT) chung cư vì cho rằng ban quản lý (BQL) chung cư không cung cấp đầy đủ dữ liệu ghi lại từ camera an ninh để giúp công an phá vụ mất tài sản của em trai bà...

Bị mất tài sản nên cần dữ liệu camera

Theo ông Vũ Mạnh Cường (em trai và là người đại diện của bà Thúy, sống tại căn hộ 29.03A), ngày 11-3-2015, gia đình ông bị mất tiền, vàng, ngoại tệ với tổng giá trị là 850 triệu đồng. Sau đó ông đã trình báo công an phường. Công an phường có lập biên bản ghi nhận trình báo của ông, đồng thời yêu cầu BQT và BQL chung cư Hùng Vương Plaza cung cấp dữ liệu camera an ninh. Tuy nhiên, đến nay vụ mất tài sản của gia đình ông vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Ông Cường cho rằng BQT chung cư (nhiệm kỳ 2) không bảo vệ quyền lợi hợp pháp của gia đình ông khi đồng tình để BQL chung cư (Công ty TNHH XD TM DV Nguyễn Minh Hoàng, bên liên quan trong vụ án) từ chối trách nhiệm về vụ mất tài sản và không cung cấp đúng, đủ dữ liệu của hệ thống camera an ninh cùng thẻ từ sử dụng thang máy cho công an. Dữ liệu ghi lại từ camera an ninh mà BQL chung cư cung cấp cho cơ quan công an vừa không đầy đủ lại vừa kém chất lượng. Trong khi đó đây là những thông tin quan trọng giúp cơ quan công an truy tìm thủ phạm.

Vì thế, chị của ông đã khởi kiện BQT chung cư (nhiệm kỳ 2) ra TAND TP với ba yêu cầu: Thứ nhất, BQT chung cư phải công khai xin lỗi gia đình trước toàn thể dân cư chung cư trong cuộc họp và dán thông báo trong một tháng. Thứ hai, BQT chung cư phải cung cấp đầy đủ dữ liệu camera trong sáu ngày liên tục cho đến thời điểm gia đình phát hiện ra vụ mất tài sản. Thứ ba, BQT chung cư phải bồi thường cho gia đình 880 triệu đồng.





Ông Vũ Mạnh Cường (đại diện nguyên đơn, đứng) đang tranh luận tại phiên tòa. Ảnh: H.YẾN

Tòa bác các yêu cầu khởi kiện

Tại phiên tòa, đại diện BQT và BQL chung cư đều đề nghị HĐXX bác yêu cầu của phía bà Thúy. Theo đại diện BQL chung cư, họ chỉ có thể cung cấp dữ liệu trong ba ngày, không thể là sáu ngày như ông Cường yêu cầu là do yếu tố cơ sở hạ tầng, do camera an ninh của chung cư thuộc loại cũ, chỉ có thể đưa ra kết quả như trên. Lúc xảy ra vụ việc, BQL đã hết sức nhiệt tình cho nhân viên làm việc cả đêm để trích xuất dữ liệu. Do chất lượng camera có hạn chế, bị mờ nên phải mất thời gian khôi phục, sau đó mới nộp được dữ liệu cho cơ quan công an. Mặt khác, cơ quan công an cũng không có ý kiến gì về việc cung cấp dữ liệu này...

Tranh luận, ông Cường không đồng tình với việc BQL chung cư nói “dữ liệu có đến đâu thì cung cấp đến đó” vì trên thực tế, nhiều vụ trộm cắp đã tìm ra thủ phạm nhờ trích xuất được dữ liệu camera. Theo ông Cường, nhân viên kỹ thuật và kỹ sư trưởng của BQL chung cư từng nói với ông rằng dữ liệu camera có thể lưu trữ là sáu ngày chứ không phải chỉ ba ngày… Ông Cường cũng cho biết số tiền 880 triệu đồng mà chị ông yêu cầu BQT chung cư bồi thường không nhằm bồi thường cho tài sản bị mất của gia đình ông mà là khoản tiền “dự trù khôi phục dữ liệu” từ sự thiếu trách nhiệm của BQT và BQL chung cư…

Đối đáp, đại diện BQT chung cư nói ông Cường “có sự nhầm lẫn về vai trò, chức năng của BQT chung cư”. Theo vị này, BQT chung cư chỉ giám sát việc quản lý tòa nhà. Hiện BQT chung cư nhiệm kỳ 2 đã hết nhiệm kỳ và đã có BQT nhiệm kỳ 3 (chưa có tư cách pháp nhân), đồng thời chưa có chứng cứ gì để xác định tài sản của gia đình ông Cường có bị mất hay không...

Đại diện BQL chung cư cũng nói: “BQL không có lỗi. BQL hợp đồng với BQT để làm công việc quản lý vận hành tòa nhà. Việc mất tài sản cá nhân không nằm trong trách nhiệm của BQL. Chưa kể chưa có gì để xác định có việc mất trộm bởi biên bản hiện trường của cơ quan công an ghi nhận căn hộ của ông Cường không bị cạy cửa, ổ khóa còn nguyên vẹn, đồ đạc không bị xáo trộn...”.

HĐXX nhận định theo hồ sơ biên bản hiện trường cũng như biên bản giao nhận dữ liệu ghi lại từ camera an ninh của cơ quan công an thì có cơ sở xác định BQL chung cư đã giao nộp dữ liệu cho cơ quan công an. Nguyên đơn không xuất trình được chứng cứ chứng minh BQL không cung cấp đầy đủ dữ liệu. Từ đó tòa bác các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và buộc nguyên đơn đóng án phí 37 triệu đồng.

Sau phiên xử, ông Cường cho biết sẽ kháng cáo và giữ nguyên các yêu cầu khởi kiện.