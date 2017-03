Kiện đòi bồi thường vì bị kết luận nhiễm HIV oan

(PL)- TAND TP Vinh (Nghệ An) ngày 9-4 cho biết tòa này đang thụ lý vụ nguyên đơn là ông Hoàng Khắc Sửu (43 tuổi, trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An) kiện Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Năm 2003, khi ông Sửu đang thụ án tù thì được đưa đi xét nghiệm HIV cho kết quả dương tính nên bị trại giam đưa vào diện quản lý dành cho bệnh nhân bị nhiễm HIV. Đến tháng 8-2013, ông Sửu được đặc xá về nhà vẫn phải chịu sự quản lý theo diện bị nhiễm HIV. Tháng 9-2014, ông Sửu đi xét nghiệm lại cho kết quả không nhiễm HIV. Theo ông Sửu, việc công bố ông nhiễm HIV oan nhiều năm liền khiến mọi người kỳ thị, xa lánh, xin việc không xong... Ông yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần, danh dự, vật chất với tổng số tiền hơn 773 triệu đồng. Tháng 5-2015, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đề nghị Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh bồi thường số tiền hơn 2,2 triệu đồng. Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho rằng số tiền còn lại là không có căn cứ.

Đ.LAM