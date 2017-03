Kiên Giang: Khởi tố 7 người bắt lực lượng tuần tra biển

(PLO) - Chiều nay (9/7), Đại tá Phạm Trung Thành, Người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: Công an huyện An Minh vừa ký quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ" và "Bắt giữ người trái pháp luật" xảy ra trên vùng biển thuộc huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.