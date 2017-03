Kiến nghị chính thức thực hiện thừa phát lại

Một số vi bằng tiêu biểu của TPL - Văn phòng TPL quận Bình Thạnh (TP.HCM) lập vi bằng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến khối di sản thừa kế 1.000 tỉ đồng của bà bán bún Thạch Kim Phát ở quận Tân Phú, được dư luận trong nước và cả kiều bào ở nước ngoài quan tâm, biết đến. Việc lập vi bằng đã góp phần rất lớn trong việc giúp các bên tạo lập chứng cứ, từ đó làm cơ sở hòa giải, thỏa thuận và giải quyết dứt điểm vụ việc. - Văn phòng TPL quận 1 (TP.HCM) lập vi bằng làm chứng cứ, từ đó Phòng Xét xử và Xem xét lại nhãn hiệu thuộc Bộ Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc đã hủy hai nhãn hiệu cà phê ”Buon Ma Thuot” do Công ty TNHH Cà phê Buôn Ma Thuột Quảng Châu (Guangzhou Buon Ma Thuot Coffee Co., Ltd) đăng ký bảo hộ độc quyền tại Trung Quốc theo yêu cầu của Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột Việt Nam. - Văn phòng TPL quận Bình Tân (TP.HCM) lập vi bằng theo yêu cầu của GS Trần Văn Khê về việc ông trao lại cho con gái út của mình là bà Trần Thị Thủy Ngọc bản di nguyện cuối đời cùng bản kiểm kê các tài sản, hiện vật, tư liệu... tại nhà của ông.