Kiến nghị giải quyết dứt điểm vụ kêu oan rồi tự tử

LS Hồng Hà kiến nghị giải quyết vụ chị Trần Thị Hải Yến (sinh năm 1982, quê xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên) kêu oan rồi tự tử trong nhà tạm giữ Công an huyện Tuy An.

Với tư cách là người trợ giúp pháp lý cho cha mẹ chị Yến, LS Nguyễn Hồng Hà gửi đơn đến chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH, chủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam và các đại biểu QH. LS Hà kiến nghị các cơ quan, đại biểu này thực hiện quyền giám sát, chất vấn các cơ quan tư pháp trung ương để sớm có kết luận minh oan, khôi phục danh dự, bồi thường cho gia đình người bị oan Trần Thị Hải Yến.

Theo LS Hà, trong suốt quá trình tố tụng, người bị buộc tội - công dân Trần Thị Hải Yến liên tục kêu oan. Sau khi bản án sơ thẩm bị tòa phúc thẩm tuyên hủy, chị Yến tiếp tục bị tạm giam, gia hạn tạm giam. Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là chị Yến chết trong nhà tạm giữ, bị chôn cất bất thường, gây bức xúc cho thân nhân, dẫn đến việc khiếu nại, tố cáo kéo dài trong hoạt động tư pháp. Quá trình xử lý vụ án này cũng có nhiều bất thường, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Theo hồ sơ, tháng 1-2013, chị Yến bị Công an huyện Tuy An bắt tạm giam để điều tra hành vi cố ý gây thương tích, do liên quan đến vụ ném đá qua lại giữa gia đình chị Yến và hàng xóm. Ngày 19-3-2013, TAND huyện Tuy An phạt chị Yến 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Ngày 1-7-2013, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm hủy án sơ thẩm với nhận định chưa đủ cơ sở buộc tội, vụ án có nhiều sai sót, vi phạm nghiêm trọng về tố tụng.

Ngày 7-10-2013, Công an huyện Tuy An tống đạt quyết định gia hạn tạm giam hai tháng đối với chị Yến thì chiều cùng ngày, bị can này chết trong buồng tạm giam trong tư thế treo cổ. Tháng 12-2013, Công an tỉnh Phú Yên kết luận chị Yến treo cổ chết, đồng thời đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với chị Yến với lý do đã chết.

Gần bốn năm nay, cha mẹ chị Yến liên tục đề nghị các cơ quan chức năng sớm có kết luận, minh oan cho con của họ. Tại cuộc họp giám sát về tình hình oan, sai trong tố tụng hình sự ở Phú Yên vào tháng 10-2015, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên cho biết khi điều tra lại vụ án cố ý gây thương tích, Công an tỉnh Phú Yên xác định lại chị Yến không có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, sau đó đoàn chuyên viên liên ngành tư pháp trung ương thống nhất đánh giá chị Yến có hành vi phạm tội cố ý gây thương tích.

Tháng 2-2015, Ủy ban Tư pháp của QH có công văn gửi bộ trưởng Bộ Công an, viện trưởng VKSND Tối cao, chánh án TAND Tối cao đề nghị sớm có kết luận vụ việc. Chủ tịch nước cũng đã yêu cầu liên ngành tư pháp trung ương kiểm tra, báo cáo nhưng đến nay vẫn chưa có cơ quan nào công bố kết luận chính thức.