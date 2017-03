Kiến nghị khẩn trương xem xét ba vụ kêu oan

Một số vụ án đáng chú ý khác Tại phiên họp của đoàn giám sát, nhắc đến vụ Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận) bị kết án chung thân về tội giết người và cướp tài sản, Trung tướng Trần Trọng Lượng (Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an) chỉ nói ngắn gọn: “Tôi nghi là oan”. Tuy nhiên, với những phân tích mà Pháp Luật TP.HCM từng đề cập, dấu hiệu oan của vụ án này khá rõ ràng. Trong một vụ án khác, vụ Hoàng Thị Vấn (Cao Bằng) bị xét xử về tội giết người (nạn nhân là mẹ chồng Vấn), đoàn giám sát nhận xét vụ án này cũng có vi phạm trong quá trình điều tra. Theo hồ sơ, khi bà Tiền (mẹ chồng Vấn) bảo Vấn đẻ thêm con trai, Vấn tỏ thái độ và trả lời không đẻ được, “bà giỏi thì đẻ”. Bà Tiền nghe vậy tát vào miệng Vấn. Do bực tức, Vấn liền lấy búa đập nhiều nhát vào đầu và trán bà Tiền khiến bà tử vong… Theo đoàn giám sát, khi khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra có thu giữ dấu giày nhưng lại không giám định và sửa chữ “còn mới” thành “không mới”, thiếu chữ ký của người chứng kiến khám nghiệm; không xác định được vết hằn ở cổ nạn nhân có trước hay sau khi chết, chưa làm rõ vết máu tại hiện trường. Hiện vụ án đang chờ xét xử phúc thẩm nhưng bị can Vấn đang có đơn kêu oan và đặc biệt, cả gia đình bên nhà chồng cũng kêu oan cho Vấn.