Kiến nghị tái thẩm vụ bị cáo nhận 2 án treo trong 1 năm

Ngày 21-6, thẩm phán Thái Quang Hải – Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ cho biết, TAND TP Cần Thơ đã có văn bản kiến nghị gửi TAND Cấp cao và VKSND Cấp cao tại TP.HCM xét xử theo thủ tục tái thẩm đối với Phạm Quang Phương Đoàn (36 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) – người bị phạt hai bản án tù cho hưởng án treo trong năm 2017, do có tình tiết mới.

Cụ thể là khi Đoàn có quyết định thi hành án bản án hai năm tù treo của TAND quận Ninh Kiều thì mới phát hiện ra cùng năm 2017 Đoàn đã bị TAND quận Bình Thủy phạt hai năm sáu tháng tù treo.

Theo tìm hiểu của PV, khi TAND quận Ninh Kiều xét xử thì phần nhân thân của Đoàn vẫn được xác định là chưa có tiền án, tiền sự.



Phạm Quang Phương Đoàn nghe Công an quận Ninh Kiều đọc quyết định khởi tố bị can ngày 13-5-2017. Ảnh: M.A

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trong vòng 12 tháng, Phạm Quang Phương Đoàn lần lượt hầu tòa ở hai quận với các tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” theo Điều 157 Bộ luật Hình sự và đều được tuyên án treo.

Cụ thể, theo bản án sơ thẩm của TAND quận Bình Thủy, ngày 16-1-2016, Công an quận Bình Thủy khám xét chỗ ở của Đoàn phát hiện Đoàn sản xuất trà giả nhãn hiệu của các cơ sở sản xuất trà nổi tiếng với số lượng lớn.

Sau đó, Đoàn khai từ tháng 9-2015 đến tháng 1-2016 đã mua trà trôi nổi trên thị trường rồi lên TP.HCM đặt in bao bì, nhãn hiệu trà nổi tiếng đem về đóng gói bán ra thị trường tổng cộng 8.264 gói, thu về trên 71 triệu đồng.

Đến ngày 11-1-2017, TAND quận Bình Thủy đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đoàn 2 năm 6 tháng tù (treo), thời gian thử thách 5 năm về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Ngày 9-4-2016, trong khi Đoàn đang bị Công an quận Bình Thủy khởi tố để điều tra, thì Công an quận Ninh Kiều phối hợp cơ quan chức năng đồng loạt kiểm tra bốn cơ sở sản xuất, gia công chế biến trà tại hẻm 127/8D Võ Văn Kiệt (phường An Hòa, quận Ninh Kiều). Từ đó các đối tượng khai ra Đoàn là mối tiêu thụ số lượng trà lớn từ đây.

Ngày 13-5-2016, Công an quận Ninh Kiều ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn, do có liên quan đến vụ sản xuất và tiêu thụ trà giả quy mô lớn…

Đến ngày 14-12-2017, TAND quận Ninh Kiều xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bảy bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm với mức án từ 2 đến 3 năm tù treo. Trong đó, Đoàn bị phạt hai năm tù treo. Tính ra đến thời điểm tháng 12-2017, Đoàn còn đang chấp hành bản án tù treo của TAND quận Bình Thủy.