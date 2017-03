Kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của người làm oan ông Nén

Ngày 16-12, 39 luật sư (LS) thuộc hai Đoàn LS TP Hà Nội và TP.HCM đã cùng ký tên vào đơn gởi Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp, Liên đoàn LS Việt Nam, Đoàn LS Thanh Hóa (ông Hùng là LS thuộc đoàn LS Thanh Hoa- PV) đề nghị thu hồi chứng chỉ LS đã cấp cho ông Hùng.

Theo đơn, ông Hùng là người đã làm oan cho chín người thuộc ba thế hệ trong một gia đình trong vụ án “Vườn điều”. Trong đó có “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén phải chịu cùng lúc hai bản án oan sai chưa từng có từ trước đến nay trong lịch sử tố tụng Việt Nam.



Ông Cao Văn Hùng

Theo đơn, năm 2002, ông Hùng bị loại ra khỏi ngành công an nhân dân do đã tiết lộ thông tin để một kẻ phạm tội tẩu thoát trước khi thực hiện lệnh bắt. Lý lịch tự khai của ông Hùng khai sau khi ra khỏi ngành, ông làm nghề tự do cho đến khi xin gia nhập Đoàn LS Hà Nội nhưng bị từ chối.

Tuy nhiên, qua xác minh của Tổ thẩm tra Đoàn LS Hà Nội, ông Hùng công tác tại Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). Trong thời gian này có hai đơn tố cáo, khởi kiện ông Hùng ra tòa do làm “dịch vụ” giúp họ lấy “giấy đỏ” liên quan đến đất lâm nghiệp tại xã Đông Giang (Hàm Thuận Bắc). Cụ thể ông Hùng đã nhận hàng trăm triệu đồng nhưng không làm được “dịch vụ” lại không hoàn lại tiền.