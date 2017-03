Kiện vì bị từ chối bảo hành xe bán tải Mazda

Ngày 23-3, TAND TP Vinh, Nghệ An mở phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp nghĩa vụ bảo hành trong hợp đồng mua bán tài sản giữa ông Phan Văn Thông (trú Hà Tĩnh) với Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An.

Bị hư khi chạy được 26.000 km

Theo trình bày của nguyên đơn, ngày 21-4-2015, ông Thông mua chiếc xe bán tải Mazda BT50 AT2.2L tại Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An. Sáng 16-3-2016, ông Thông chạy chiếc xe trên từ Bình Định đến TP Đông Hà (Quảng Trị) thì xe bị hỏng ở phần máy. Khi mở nắp capô xe, ông Thông thấy trong khoang máy dầu nhớt bắn tung tóe, chảy xuống đất. Trên màn hình tableau của xe không hiển thị bất cứ đèn cảnh báo sự cố nào. Tính đến thời điểm bị hỏng, xe đã chạy được hơn 26.000 km và đang trong thời gian bảo hành.

Ông Thông gọi điện thoại đến đường dây nóng của Mazda Việt Nam. Ngay sau đó chiếc xe được cẩu về xưởng Mazda Quảng Trị. Trước sự chứng kiến của ông Thông, phía Mazda Quảng Trị đã thực hiện tháo nắp máy ô tô để kiểm tra, cho thấy tay biên máy số 2 bị gãy rời. Đồng thời xuất hiện vết muội than trên máy số 2 có màu sáng hơn, mỏng hơn và lệch 1 mm so với các máy còn lại. Ngoài ra, trên hộp chứa lọc gió và một số chi tiết trên động cơ cũng có vết nước từ môi trường bên ngoài xâm nhập vào.

Sau đó, hãng thông báo nguyên nhân khiến xe gặp sự cố là nước từ bên ngoài lọt vào động cơ xe thông qua đường lấy gió làm thanh truyền thứ hai bị cong. Phía Công ty Trường Hải Nghệ An cho rằng đây là lỗi của khách hàng và từ chối bảo hành chiếc xe trên. Ông Thông kiện, yêu cầu được bảo hành xe.

Tại tòa, đại diện VKSND TP Vinh đề nghị HĐXX hoãn xử để trưng cầu bên thứ ba giám định nguyên nhân dẫn đến hỏng xe theo khoản 2 Điều 102 BLTTDS. Tuy nhiên, ông Thông yêu cầu tòa tiếp tục xét xử; phía bị đơn nói đã cung cấp đầy đủ chứng cứ nên cũng đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử. Sau khi vào hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục xét xử.



Phía nguyên đơn tại phiên tòa. Ảnh: ĐẮC LAM

Viện nói bác đơn, tòa nghị án kéo dài

Tại tòa, ngoài yêu cầu bảo hành xe, ông Thông yêu cầu bồi thường thêm 442 triệu đồng chi phí phát sinh cho ông sau khi xe bị hỏng.

Đại diện bị đơn nêu: Công ty chỉ có thể đảm bảo việc bảo hành nếu việc hư hỏng xe này do nguyên vật liệu không tốt hay do lỗi lắp ráp. Vậy ông Thông có chứng minh được xe hư hỏng là do nguyên vật liệu không tốt hay do lỗi lắp ráp không? Trong khi đó, bằng các phương pháp kiểm tra và các chứng cứ hình ảnh đã cung cấp, phía bị đơn chứng minh xe hư là do bị tác động bởi nước dẫn đến tay biên bị hỏng. Vì vậy, đây không thuộc trường hợp được bảo hành. “Chúng tôi cũng mong muốn cơ quan thứ ba độc lập giám định. Ông Thông có quyền sử dụng giám định để phản bác lại nhưng ông Thông đã không thực hiện”.

Bị đơn cho biết xe của ông Thông là xe nhập khẩu nguyên chiếc, được thông quan và có đăng kiểm, đăng ký...

Phía nguyên đơn không đưa ra được các chứng cứ mới như yêu cầu của bị đơn và không đồng ý bên thứ ba trưng cầu giám định vì cho rằng bị đơn phải có trách nhiệm chứng minh tại sao không bảo hành. Phía ông Thông đặt vấn đề: Nếu nước vào từ lọc gió thì phải ngập sâu hơn 1 m mới vào được và nếu bị ngập 1 m thì sẽ ướt cả sàn xe. Công ty Trường Hải Nghệ An cho rằng có thể cả xe không ngập 1 m nhưng trong những trường hợp có xe chạy ngược chiều thì nước vẫn có thể tạt vào.

Đại diện VKSND TP Vinh ý kiến: “Phía bị đơn không chấp nhận các yêu cầu của nguyên đơn vì cho rằng xe của ông Thông do bị ngập nước dẫn đến hỏng, gãy tay biên. Tại tòa, phía nguyên đơn không đưa ra được đầy đủ chứng cứ để phản bác lại chứng cứ của bị đơn. Căn cứ tài liệu và tranh luận tại phiên tòa, chúng tôi nhận thấy yêu cầu của nguyên đơn là không thể chấp nhận”.

HĐXX cho rằng do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần nhiều thời gian nghị án nên sẽ tuyên án vào chiều 28-3.