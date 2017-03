Kiện vì đau bụng do uống nước bẩn

Cơ sở sản xuất đã bị đình chỉ hoạt động Tháng 7-2015, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đã có văn bản trả lời về phản ánh của bà Ngọc. Theo đó, khi nhận được phản ánh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra cơ sở Bảy Tiến, phát hiện giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở này đã hết hạn ba tháng nên tiến hành lập biên bản và xử phạt hành chính. Công an TP Biên Hòa cũng đã kiểm tra, xử phạt cơ sở lỗi vi phạm là không thực hiện tất cả nội dung trong biên bản cam kết bảo vệ môi trường và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn. Từ những vi phạm trên, UBND TP Biên Hòa đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với cơ sở Bảy Tiến.