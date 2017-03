Kiện viện kiểm sát, yêu cầu được minh oan

TAND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) vừa cho biết đã thụ lý đơn của ông Nguyễn Trần (ngụ xã Xuân Hưng) khởi kiện yêu cầu VKSND tỉnh Đồng Nai minh oan cho ông và bồi thường thiệt hại.

Trong đơn kiện, ngoài yêu cầu được chính thức xác định là bị oan, ông Trần còn yêu cầu VKSND tỉnh Đồng Nai phải bồi thường hơn 1 tỉ đồng cho 641 ngày tù oan. Theo ông Trần, số tiền đó gồm bồi thường về tổn hại sức khỏe do bị đánh đập, sức khỏe giảm sút, thiệt hại về chăm sóc con, bồi thường đất bỏ hoang hóa, đền bù tổn thất về tinh thần...

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, tháng 3-2006, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam ông Trần về hành vi hiếp dâm khiến cháu Y. (13 tuổi) có thai. Tại phiên xử sơ thẩm lần đầu của TAND tỉnh Đồng Nai, ông Trần khẳng định mình không hiếp dâm cháu Y. và khai bị ép cung, dùng nhục hình. Xét thấy vụ án có nhiều tình tiết chưa rõ, tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.





Tám năm chờ đợi mà VKS vẫn im lặng, ông Trần đã quyết định khởi kiện ra tòa. Ảnh: V.HỘI

Tháng 1-2007, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai có kết luận điều tra bổ sung, đồng thời trưng cầu giám định ADN đối với con của cháu Y. Điều bất ngờ là kết quả giám định ADN của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy ông Trần không phải là cha cháu bé. Tuy nhiên, CQĐT lại cho rằng kết luận giám định không có giá trị chứng minh bị can không phạm tội. Theo CQĐT, ông Trần giao cấu với cháu Y. trước khi cháu thụ thai và khi cháu đang có thai nên không có khả năng thụ thai tiếp (?!). Về việc đứa trẻ mà cháu Y. sinh ra là con ai, CQĐT cho biết đã làm việc nhưng cháu Y. chưa khai nhận. CQĐT sẽ làm rõ và đề nghị xử lý riêng.

Sau đó VKSND tỉnh Đồng Nai xác định ông Trần giao cấu với cháu Y. vào thời điểm nạn nhân đã đủ 13 tuổi nên truy tố ông Trần về tội giao cấu với trẻ em. Tháng 5-2007, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm lần hai, ông Trần vẫn một mực kêu oan. HĐXX đã hoãn xử. Một tháng sau tòa mở lại phiên xử nhưng phía người bị hại không có mặt nên tòa tiếp tục hoãn.

Tháng 12-2007, VKSND tỉnh Đồng Nai đã hủy bỏ lệnh tạm giam, thay bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Tháng 3-2008, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định đình chỉ điều tra với lý do “đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được hành vi phạm tội của Nguyễn Trần - giao cấu với trẻ em” (điểm b khoản 2 Điều 164 BLTTHS).

Theo quy định hiện hành, trường hợp của ông Trần được xác định là oan và trách nhiệm bồi thường thuộc về VKSND tỉnh Đồng Nai. Dù vậy, mặc cho tám năm qua ông Trần liên tục làm đơn khiếu nại yêu cầu được xin lỗi, bồi thường oan gửi VKSND tỉnh Đồng Nai cùng rất nhiều cơ quan khác nhưng VKS tỉnh vẫn án binh bất động.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ kiện của ông Trần khi có diễn tiến mới.