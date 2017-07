Kiểu trộm xe… ít thấy của hai tên trộm

Theo hồ sơ, khoảng 17h ngày 10-1-2017, Đức điều khiển xe gắn máy chở Hiếu từ Bình Dương lên TP.HCM tìm tài sản sơ hở để trộm cắp.

Khi đến một công trường xây dựng (phường 22, quận Bình Thạnh), Đức và Hiếu dắt xe vào công trường rồi đi xuống tầng hầm B1 của tòa nhà. Thấy bên trong tầng hầm có 1 bãi gửi xe và chỉ có 1 bảo vệ trông coi nên nảy sinh ý định trộm xe.

Đức lấy thanh đoản bẻ khóa 1 chiếc xe hiệu Yamaha Sirius rồi Đức cùng Hiếu khiêng chiếc xe trên qua hàng rào của bãi giữ xe. Sau đó, Đức đưa thanh đoản cho Hiếu, Hiếu vào bẻ khóa 1 xe hiệu Yamaha Exciter. Hiếu cùng Đức tiếp tục khiêng xe qua hàng rào nhưng bị vướng kính chiếu hậu bên trái; Hiếu liền tháo kính chiếu hậu bỏ lại rồi khiêng xe qua hàng rào.

Sau đó, Đức điều khiển xe Sirius tới siêu thị CoopMark, phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM gửi xe rồi đi về. Còn Hiếu điều khiển xe Exciter chạy xuống Bình Dương bán cho 1 người phụ nữ không rõ lai lịch với giá 13.000.000 đồng.

Sau đó, Hiếu và Đức quay lại tầng hầm B1 lấy xe của mình. Khi Hiếu và Đức đang chạy về trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức thì bị Trinh sát công an TP.HCM nghi vấn nên kiểm tra hành chính thì phát hiện thanh đoản bẻ khóa xe nên đưa về công an làm việc. Tại cơ quan công an, Hiếu và Đức đã khai nhận hành vi như trên.

Theo HĐ định giá, tổng tài sản mà Hiếu và Đức chiếm đoạt được có giá trị là 51.000.000 đồng bao gồm: 1 xe máy hiệu Yamaha Sirius trị giá 9.000.000 đồng và 1 xe máy hiệu Yamaha Exciter 42.000.000 đồng.

Tại phiên xét xử, Hiếu và Đức thừa nhận hành vi phạm tội đúng như bản cáo trạng mà VKS truy tố. Khi HĐXX hỏi về mục đích trộm xe, hai bị cáo cho rằng trộm xe bán kiếm tiền về quê ăn tết.

VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị xử phạt Hiếu và Đức từ 2-3 năm tù.

HĐXX đồng tình với quan điểm của VKS và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như 2 bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 2 bị cáo chưa có tiền án, tiền sự.

Ngoài ra, xe Sirius đã được thu hồi trả cho bị hại, xe Exciter tuy không thu hồi được nhưng gia đình 2 bị cáo đã bồi thường một phần; riêng bị cáo Đức có ông bà nội có công với đất nước nên tòa đã tuyên phạt bị cáo Hiếu và Đức mỗi bị cáo hai năm tù, bằng với mức thấp nhất mà VKS đề nghị.