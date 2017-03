Kính chiếu hậu làm chết người đi đường

Theo hồ sơ, ngày 20-8-2014, Hào điều khiển xe ô tô tải chở 21 xe mô tô các loại xuất phát từ tỉnh Bình Dương đi thị xã Tân Châu (An Giang). Khi đến xã Long Hòa (huyện Phú Tân, An Giang), Hào thấy phía trước cùng chiều có bà Trần Thị Sánh chạy xe đạp cặp lề đường. Hào cho xe vượt qua. Đúng lúc này ở chiều ngược lại có một xe mô tô đang chạy đến nên bị cáo đánh lái sang bên phải khiến cần gương chiếu hậu đụng vào phía sau người bà Sánh, làm bà Sánh ngã xuống đường và bị bánh xe sau ô tô cán chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Hào đến Công an xã Long Hòa, huyện Phú Tân đầu thú.

Bị cáo Đặng Bá Hào trước tòa. Ảnh: DB

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp gây ra cái chết của nạn nhân. Án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không nêu được tình tiết nào mới để xem xét nên tòa đã giữ nguyên án sơ thẩm.

DUY BÌNH