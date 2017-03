Kinh doanh trái phép trên mạng: Không xử hình sự?

Nhiều đề xuất tiền hậu bất nhất Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Công Hồng cho biết trong vòng chưa đến 10 ngày, Ủy ban Tư pháp nhận được hai công văn do cùng một thứ trưởng Bộ NN&PTNT ký, hai công văn tiếp theo không có người ký do chuyên viên gửi sang, sau cùng là công văn do bộ trưởng Bộ NN&PTNT ký. Tuy nhiên, gần đây Ủy ban Tư pháp lại nhận được một công văn của bộ này đề xuất những vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm thì một số thuật ngữ dùng không chính xác, một số ngưỡng vượt quá mức pháp luật cho phép… “Tôi hơi hoang mang vì lĩnh vực chuyên sâu thuộc về các ngành, đã tham mưu cho bộ trưởng như vậy nhưng sau lại nói khác” - ông Hồng nói. Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, chiều thứ Sáu tuần trước, Bộ Tư pháp vẫn tiếp tục nhận được công văn rà soát các quy định của BLHS 2015 nhưng không còn thời gian để tập hợp nữa. Trong số những công văn chính thức Bộ nhận được có sự thay đổi quan điểm, nội dung. “Câu chuyện làm luật này không chỉ của BLHS 2015 mà còn của các đạo luật khác” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp nói và cho rằng quan điểm tiền hậu bất nhất như vậy gây nhiều khó khăn cho cơ quan chủ trì xây dựng các dự án luật. Gấp gáp dẫn tới sai sót Theo nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp, BLHS 1999 được QH cho ý kiến và thông qua nhiều lần trong thời gian bảy năm chuẩn bị (Phần Chung thông qua năm 1997, Phần Các tội phạm thông qua năm 1999). Trong khi đó, tổng thời gian từ khi QH cho ý kiến cho đến khi thông qua BLHS 2015 chỉ khoảng sáu tháng. Đây chính là một trong các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sai sót BLHS 2015.