Kỳ cục án năm 2014: Đòi lại “cái nước” đưa vào người

1. Đòi "cái nước" đã đưa vào người …của người yêu

Cùng tuổi cập kê, A Chức và Y Hling (cùng là người dân tộc Ba Na, trú làng Groi, phường Lê Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã nghe theo tiếng gọi của con chim rừng mà ngủ với nhau. Đến khi Y Hling có con, A Chức lại phụ tình,đi lấy vợ khác. Bị dân làng dọa phạt A Chức bảo đều là do Hling ưng thuận, cười cười khi A Chúc đưa cái nước vào nên A Chức không có tội. Nếu làng phạt A Chức thì A Chức buộc Hling phải trả đủ “cái nước” mà A Chức đã cho vào người Hling.

Nhức đầu với lập luận của kẻ bội tình này, già làng A Yim cuối cùng cũng nghĩ ra được một lý “độc” để xử. Ông họp làng lại, bảo A Chức: “Mày muốn đòi lại cái nước trong người Hling thì mày hãy tự lấy nó ra đi vì khi cho vào mày tự ý đưa vào, đúng không? Nếu mày lấy được cái nước đó ra thì cái lý của mày mới đúng và mày mới không có tội!”.

Cứng lưỡi với ý của già làng, A Chức đành phải nộp phạt và cam kết thực hiện nghĩa vụ nuôi cho đến khi đứa trẻ đủ 18 tuổi.

2. Chê bạn gái không ngà ngọc nên trộm

Hay tìm bạn trên mạng Zalo, chị Trịnh Thị Nguyễn Hải H. (SN 1986, quê Đắk Lắk, tạm trú TP Đà Nẵng) đã làm quen với một thanh niên tên Tuấn trên mạng. Rồi một ngày lãng đãng, y như ngày 12-9-2014, cả hai hẹn nhau vào một khách sạn trên đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng để làm thứ khác hơn làm quen. Sự cố đã xảy ra ở phút 89, giai đoạn.. Y. Chả là, lúc thấy bạn gái không được đẹp và không có vẻ gì là hoa thơm quả ngọt nên chàng ép chị H. đi tắm để tìm cách chạy làng.

Càng bực mình hơn là dù đã tắm 2 lần nhưng tình nhân vẫn lấy cớ thấy người tình “chưa sạch lắm” nên bảo chị H. vào tắm lần thứ 3. Thấy khó có thể nấn ná thêm được, anh chàng liền lượm 2 điện thoại của chị H. rồi tính chuồn thẳng. Phát hiện sự việc, chị H. chạy ra kéo lại, làm rách áo của trai lạ. Tống cho chị H. một cú, người tình hờ lột cái áo rách vứt lại rồi bước thẳng. Đang trong cảnh khỏa thân nên chị H. đành ú ớ để "anh đi xa quá".

Khi nhận được trình báo của người bị hại và qua điều tra, công an dò ra và bắt được “ảnh” là Cao Xuân Vinh (SN 1993, trú tại TP Đà Nẵng), vào ngày 13-9-2014.

3. Đi tù vì không được…tám

Chiều 1-9-2014, anh Đặng Xuân Hoài (SN 1972, tổ trưởng tổ bảo vệ rừngcủa Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Trạm Lập cùng đội liên ngành đi kiểm tra việc cất giấu lâm sản trái phép tại nhà ông Đậu Xuân Chiến (xã Sơn Lang, huyện K’Bang). Để tránh việc bị lộ trong lúc chờ quân ta xuống cùng phối hợp, anh Hoài vào nhà một người dân gần đó chờ đợi.

Thấy lao xao, nhiều người tò mò nên xúm vào hỏi, trong đó có “ông tám” Nguyễn Xuân Lân (SN 1971). Theo hỏi mãi chẳng biết được đoàn xuống đây làm gì, Lân quyết bám theo anh Hoài hỏi cho bằng được. Thấy gặp chung có vẻ làm khó cho anh Hoài nên Lân đòi gặp riêng, mong anh bật mí. Bực mình, anh Hoài dứt khoát: “Tôi đang đi làm nhiệm vụ. Tôi không có việc gì để gặp riêng anh cả”, quê độ Lân lấy cây gần đó lao vào đánh làm anh Hoài chấn thương vai, gãy cánh tay trái.

Bị công an mời lên điều tra vụ việc, Lân khai trước đó có mâu thuẫn với anh Hoài nhưng đánh anh do cãi nhau trước đó là…phụ, cái chính là do tính tò mò bị kích thích cao độ nhưng không được giải tỏa thắc mắc nên “quất” cho đỡ uất.

4. Trai lạ thất tình, 3 chàng đi đánh ghen

Vào một ngày buồn miệng, muốn đưa cay, Nguyễn Văn Tụ, Hồ Văn Thắng, Nguyễn Văn Cường (cùng trú TX La Gi, tỉnh Bình Thuận) rủ nhau nhậu. Bỗng có một anh thanh niên đi ngang qua, xin vào nhậu chung. Người lạ chỉ giới thiệu mình tên Hà, không giới thiệu họ gì ở đâu, làm gì nhưng tứ nhậu giai huynh đệ, tiếc chi thêm chung rượu cho cuộc đời đỡ sầu nên cả bốn cùng lai rai xoay vòng.

Đến khi ngà ngà say, người lạ bật khóc, tâm sự mình vừa bị người yêu tên Tạ Thị Nh. “đá” nên đi loanh quanh để đỡ buồn thì được cơn gió buồn đưa đến đây. Nhìn bộ dạng thấy thương chi lạ của bạn, nổi máu anh hùng cả 3 truy hỏi thì được biết địa chỉ của kẻ tình địch.

Quyết rửa hận cho bạn nhậu tình thương mến thương, khuya đó cả 4 kéo đến trại cá ở phường Phước Lộc, thị xã La Gi dần cho anh Ph đáng ghét nọ một trận tơi bời khi anh đang ngủ cùng cô Nh. Trước khi anh Ph.kịp bỏ chạy cả ba còn trấn lột đồng hồ, quần Jean và 22.000 đồng. Khi 3 chàng hả hê quay lại báo tin chiến thắng thì anh tửu khách thất tình cùng cô bạn gái đã đi đâu mất.

Ngay sau đó, anh Ph.ra trình báo với cơ quan công an. Qua điều tra công an khởi tố cả 3 thanh niên “nghĩa hiệp” này về tội cướp tài sản.

5. Trộm tự vỗ ngực xưng danh

Tên trộm có một hiếm hai này trên thế giới này là Trần Đình Tài (SN 1991, trú TT Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An). Đã ra tù 3 lần, có lẽ nhớ bạn tù nên khó chịu với cảnh tự do, vào đêm 13-7 có trăng không sao, Tài leo vào nhà anh Nguyễn Trung Thành (ngụ xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) lượm 1 ĐTDĐ Iphone 4, 1 ĐTDĐ Samsung E130, 1 đồng hồ đeo tay, 1 ví da có toàn bộ giấy tờ tùy thân và 1 thẻ ATM.

Chưa hài lòng về kết quả có được, Tài mở điện thoại trong danh bạ điện thoại, điện thoại cho người thân anh Thành rồi thỏa thuận thẳng thắn thân tình với anh Thành: “Tui trộm được mớ tài sản của ông đó! Ông có muốn chuộc lại thì đem 5,2 triệu đồng đến nhé”.

Dĩ nhiên sau cuộc ngã giá này, được tin báo của anh Thành, công an đã đưa em vào tù chăm sóc vì quá quái.

6. Con anh hay con chú?

Chẳng biết vô tư đến bậc nào mà Nguyễn Thị V. (SN 1999, ngụ huyện Tây Sơn, Bình Định) với nick chat “haykhoc1minh” lại làm quen được với “ngoisaoleloi25” Mai Xuân Ý (24 tuổi, trú xã Tây Giang, H. Tây Sơn) và Lê Thành Hải (28 tuổi, trú thôn An Chánh, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn) trên mạng. Khoảng tháng 7-2013, được cả 2 ngỏ lời, cô nhóc chia lịch ra để gặp 2 anh người yêu.

Chỉ đến khi bụng to ra, mẹ V. gặng hỏi bà mẹ trẻ mới thú nhận chuyện 2 người tình và không biết ai là cha của đứa bé. Được công an hỏi, Ý ngậm ngùi chỉ qua đối phương: “Ảnh lớn nên công lực thâm hậu”. Ngược lại, Hải cũng nhỏ nhẹ đẩy cây: “Dạ, nó trẻ khỏe hơn em nên con là của nó”.

Vào tháng 7-2014, khi V. sinh con, xét nghiệm AND của đứa trẻ đã tìm ra người cha của trẻ con là Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, cả cha và chú đều cùng vào tù vì ngây ngô gặp ngây thơ.

7. Bị truy nã vẫn vô tư tự sướng trên facebook

Sau khi đồng bọn bị bắt vì cùng trộm 90 vụ tại TP Đà Nẵng, với tổng số tài sản lên đến gần 900 triệu đồng, Tô Quốc Cường (SN 1990, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), đã nhanh chân trốn thoát vào năm 2011. Bị truy nã, Cường trốn vào TP HCM, làm nhân viên rồi leo lên chức quản lý nhà hàng. Trong thời gian này, Cường quen và sống chung với Ch. một nữ nhân viên làm chung nhà hàng, dự định năm 2015 sẽ cưới.

Hạnh phúc bên người chồng tương lai, Ch.khoe ảnh lên facebook và được chồng vào share cùng like ảnh vợ đang mang thai 3 tháng. Chính những dòng khoe hạnh phúc của cô vợ trẻ đã được các trinh sát vô tình phát hiện và lần theo dấu vết.

Vào một chiều đầu tháng 12-2014, khi Cường đang chỉ đạo nhân viên phục vụ nhà hàng thì bị 2 trinh sát trong vai dân nhậu khống chế, bắt tại chỗ.

8. Thích đi bụi, cho đi ...viện!

Nửa đêm đang ngủ ở nhà, anh Nguyễn Thế Anh (SN 1985, trú xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông tin nhắn điện thoại. Kiểm tra thì không phải máy mình là mà là máy của vợ nên anh tò mò xem thử. Đọc xong tin nhắn: “Anh sắp đi bụi đời rồi em ơi!” anh sảng hồn gọi vợ dậy chửi cho một mách rồi điện thoại cho anh Trần Hoàng Long (SN 1988, ngụ cùng địa phương, người nhắn tin) nói dối là có 2 người đang rình nhà mình, mong anh Long qua giúp.

Bị anh em của Anh tra hỏi, Long bảo điện thoại đã làm mất, sim đã bị đập bể. Nóng máu mặt, khô máu tim với cách trả lời trớt quớt này, Anh vừa đấm vào mặt, lấy cây đánh tới tấp lên đầu hàng xóm vừa phán: “mày thích đi bụi thì tao cho đi viện”. Kết quả, “Rồng” thích đi bụi phải đi viện vì thương tích nhiều, chồng không thích kẻ đi bụi phải vào tù vì tội cố ý gây thương tích, nhưng được hưởng án treo.

9. Gả chồng cho vợ để trốn truy nã

Quỵt nợ 1, 7 tỉ đồng, vợ chồng Lê Thọ (SN 1966) và Lê Thị Minh Châu (SN 1971, cùng ngụ xã Đạ R’sal, huyện Đam Rông, Lâm Đồng) bị truy nã vì tộilừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2011. Hai vợ chồng cùng 2 con lẩn trốn qua nhiều tình thành khác nhau nhưng không xuất hiện cùng nhau và Châu thường chỉ nhận mình là em gái của Thọ.

Cao chiêu hơn, vào năm 2013, Thọ còn gả vợ mình cho một người đàn ông ở xã Bình Hòa, huyện K’rông Ana, tỉnh Đắk Lắk rồi ở chung nhà, làm thuê cho cửa hàng nông sản của “em gái” Lê Thị Trang (tên mới của Châu). Cuộc sống mới vẫn diễn ra như mong muốn, thậm chí Châu còn có một đứa con 10 tháng tuổi với người chồng mới. Vào tháng 8-2014, công an đã bắt vợ chồng lừa đảo này trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Những người hàng xóm nghe tin đã xầm xì: đứa trẻ 10 tháng đó là con của “cậu” hay con của chồng sau?

10. Bị tội vì nằm chung nhưng “sờ” riêng

Cái oan tình này rơi vào trường hợp oái ăm của Đoàn Ngọc Vũ (SN 1986, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Số là sau một thời gian làm quen trên mạng, chị Phan Thị Hồng V. (SN 1994, quê Quảng Trạch, Quảng Bình, tạm trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết mình cần 1 triệu đồng để giải quyết việc riêng. Thương phận nhi nữ lúc khốn khó, Vũ đồng ý cho mượn tiền nhưng với điều kiện đổi tình và hứa là chỉ nằm chung mà không động giường.

Ngày 1-5, như đã thỏa thuận, Vũ và chị V, đến khách sạn nằm chung cho vui. Lúc này Vũ mượn điện thoại của chị V. để mượn tiền bạn đem đến cho chị V. rồi cầm đem thẳng về nhà. Hôm sau, Vũ lại bảo chị V. đến ngày 3-5 thuê phòng nói chuyện tiếp. Y hẹn, chị V. đến thuê phòng nhưng lần này chủ nhà trọ khác không đồng ý cho thuê phòng.

Không thuê được phòng, chị V. ra đầu hẻm uống nước mía ngồi chờ và tám với một phụ nữ về chuyện mình bị cầm điện thoại. Nghe thấy thương và bất thường, người này đã xúi chị V. hành động ngay và liền. Đợi khi Vũ xuất hiện, chị V. và người phụ nữ lu loa lên cho nhiều người cùng biết để tóm gọn chàng trai của tình một đêm.

Theo Thủy Tiên/NLĐO