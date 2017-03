Kỷ luật hai cán bộ VKS trong vụ truy tố oan anh Mai Văn Hà

Theo đó, VKSND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và rút kinh nghiệm nghiêm túc trong toàn ngành với những vi phạm của cá nhân, đơn vị liên quan. VKS tỉnh đã xử lý kỷ luật cán bộ trực tiếp kiểm sát điều tra và chỉ đạo kiểm sát điều tra của VKSND huyện Bắc Bình với hình thức là khiển trách một cán bộ, kiểm điểm rút kinh nghiệm một cán bộ.

Đối với đơn yêu cầu bồi thường hơn 1 tỉ đồng do bị bắt giam oan hơn 21 tháng của anh Hà, VKSND tỉnh Bình Thuận đang xem xét và đã trình VKSND Tối cao thẩm định theo quy định của pháp luật.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, rạng sáng 16-4-2010, anh Hà lái xe khách thuê cho doanh nghiệp vận tải Cúc Tư từ Phú Yên vào TP.HCM. Đến Km 1.645 quốc lộ 1 (địa phận Bắc Bình), một xe tải chở sắt chạy ngược chiều đã đụng vào hông xe anh Hà khiến xe anh mất lái, sạt lề, chạy thêm một đoạn ngắn rồi bị lật. Tai nạn xảy ra làm hai hành khách thiệt mạng, một số hành khách khác bị thương.

Dù lỗi phần lớn do xe tải nhưng anh Hà vẫn bị khởi tố, bắt tạm giam. Vụ án có đến sáu kết luận điều tra, năm cáo trạng nhưng không xét xử được do chứng cứ mâu thuẫn, không thuyết phục. Cuối cùng, ngày 13-11-2015, anh Hà đã nhận được quyết định đình chỉ điều tra do đã hết thời hạn điều tra …