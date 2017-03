Kỷ luật sáu cán bộ tố tụng vì… bỏ lọt tội phạm

Long An: Quên bắt bị án vào tù Ngày 13-11, ông Nguyễn Công Pha, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Long An, cho biết viện này vừa có văn bản báo cáo VKSND Tối cao vụ TAND huyện Đức Hòa tuyên án xong nhưng… quên thi hành án (THA) cách đây sáu năm. Trước đó, năm 2009, TAND huyện Đức Hòa đã tuyên phạt Trần Văn Hậu (ngụ Đức Hòa Đông) sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Bản án này không có kháng cáo, kháng nghị. Sáu năm sau, đến tháng 4-2015, Hậu lại bị Công an huyện Thạnh Hóa khởi tố, bắt giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Lúc này, cơ quan tố tụng mới biết Hậu chưa hề THA sáu tháng tù đã bị tòa tuyên trước đó. Ông Lê Văn Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An, cho biết không phát hiện có vấn đề tiêu cực trong vụ “quên” này mà chỉ do cán bộ sơ suất. Cụ thể, trong vụ này có ba cán bộ tòa án liên quan phải viết tường trình và bị kiểm điểm trách nhiệm. Đó là ông Nguyễn Khắc Linh Duy (nguyên là thư ký TAND huyện Đức Hòa phụ trách theo dõi sổ sách, hiện là thẩm phán - phó chánh án TAND huyện này), ông Mai Văn Hiệp (nguyên thư ký tòa này phụ trách theo dõi THA, hiện là thẩm phán tòa này) và ông Nguyễn Văn Đến (nguyên chánh án tòa này, hiện là cán bộ phòng Giám đốc kiểm tra TAND tỉnh). Ngoài ra, cũng theo ông Hùng, trong vụ này THA hình sự Công an huyện Đức Hòa và VKSND huyện Đức Hòa cũng thiếu kiểm tra, giám sát. Theo TAND tỉnh Long An, xác minh kiểm tra hồ sơ bước đầu cho thấy thực tế sau khi bản án có hiệu lực, ngày 24-7-2009, chánh án TAND huyện Đức Hòa khi đó là ông Nguyễn Văn Đến đã ra Quyết định THA số 175 và cho bị cáo tự nguyện THA. Sau đó, cán bộ tòa án huyện đã xuống địa phương gửi quyết định này cho trưởng Công an xã Đức Hòa Đông để tống đạt quyết định THA tự nguyện cho Trần Văn Hậu. “Hiện TAND tỉnh đang xác minh, nếu thời điểm đó trưởng công an xã đã tống đạt quyết định THA tự nguyện cho Hậu thì có nghĩa thời hiệu THA sáu tháng tù giam với Hậu hiện vẫn còn. Khi xét xử, TAND huyện Thạnh Hóa sẽ tổng hợp mức án này vào bản án. Còn nếu trước đây trưởng công an xã chưa tống đạt quyết định THA tự nguyện cho Hậu thì thời hiệu phạt tù sáu tháng trong bản án trước đây của TAND huyện Đức Hòa đối với Hậu sẽ không còn” - ông Hùng nói. HOÀNG NAM