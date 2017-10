Kỹ sư đi trình báo mất trộm thì... bị bắt giữ

Năm 1991, Dương Hoàng Khanh (46 tuổi, quê Nghệ An) là công nhân xây dựng công trình ở đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình.



Tối 11-7-1991, Khanh mượn chiếc Cub 78 (Nhật) của một gia đình gần đó, nói là để chạy đi quận Bình Thạnh nhận thêm công trình xây dựng.

Tuy nhiên, sau khi mượn được xe, Khanh chạy đi Long Khánh, Đồng Nai cầm cố lấy 3 chỉ vàng rồi trốn biệt. Giá trị chiếc xe máy tại thời điểm năm 1991 là hai cây vàng, tương đương 8 triệu đồng. Bốn ngày sau khi cho mượn xe, chủ xe trình báo công an phường.

Năm 1992, Công an quận Tân Bình đã khởi tố bị can đối với Khanh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và ra quyết định truy nã.

24 năm sau, tháng 7-2016, Cục Truy nã tội phạm C52 Bộ Công an đã bắt được Khanh tại tỉnh Bình Phước, giao Công an quận Tân Bình xử lý.

Trong khi chờ kết quả định giá tài sản, cơ quan chức năng tạm cho Khanh cam kết và cho gia đình bảo lãnh. Tuy nhiên, sau đó Khanh bỏ trốn nên tháng 9-2016, Công an quận Tân Bình tiếp tục ra quyết định truy nã đối với Khanh.

Tháng 3-2017, Khanh bị mất trộm tài sản nên đã đến Công an xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre trình báo. Từ đây, Phòng PC52 Công an TP.HCM lần được manh mối do Khanh không thay tên đổi họ. Nhờ chính quyền địa phương nhanh chóng xác minh, đến tháng 5-2017 thì bắt được Khanh.

Suốt 25 năm bị truy nã, Khanh đã học xong đại học chuyên ngành kỹ thuật cầu đường. Do tính chất nghề nghiệp nên Khanh thường di chuyển từ công trình này đến công trình khác ở nhiều tỉnh, thành.

Cuối tháng 9-2017, TAND quận Tân Bình, TP.HCM xử phạt đã tuyên phạt Khanh 12 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vợ chồng người bị hại đã nhận 10 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả và bãi nại cho Khanh.