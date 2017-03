Lại bẫy chuột làm chết người

Ngày 18-3, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Vịnh (42 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) bảy năm tù về tội giết người.

Ngoài ra, tòa còn công nhận thỏa thuận về việc bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại tiền tổn thất tinh thần, mai táng tổng cộng 90 triệu đồng.



Bị cáo Lê Văn Vịnh tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18-3. Ảnh: N.NAM

Theo hồ sơ, tháng 7-2015, Vịnh cùng vợ đến nhà ông Phan Văn Nút (xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) ở nhờ để nuôi vịt chạy đồng.

Chiều 11-9-2015, Vịnh lấy dây chì giăng xung quanh ruộng lúa để làm bẫy chuột về ăn.Vịnh mượn bình ắc quy của em rể mang ra ruộng đấu nối với cục biến điện vào dây chì đã giăng và cứ cách 30 phút lại ra thăm bẫy một lần.

Đêm cùng ngày Vịnh ra thăm bẫy thì phát hiện anh C. đang nằm sấp trên dây chì mà Vịnh đang bẫy chuột. Thấy vậy, Vịnh để anh C. nằm ngửa ra sơ cứu nhưng anh C. đã chết trước đó. Vịnh báo sự việc cho ông Nút biết và ra công an xã đầu thú.