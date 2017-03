Lại hoãn phiên tòa vì trùm ma túy tiếp tục đau đầu, không nhớ…

Bị cáo Khánh đứng trước vành móng ngựa tỏ ra yếu ớt và kêu “mệt không đủ sức khỏe để trả lời” tại phần kiểm tra căn cước. Luật sư bảo vệ cho bị cáo cho rằng thời gian qua bị cáo Khánh sức khỏe yếu, khi thì khóc lóc, lúc thì nói cười ngờ nghệch, có biểu hiện của người bị tâm thần. Do đó, luật sư đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để trưng cầu giám định lại sức khỏe đối với bị cáo Khánh.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đưa bị cáo Khánh đi trưng cầu giám định tâm thần.

Nguyễn Quốc Khánh (giữa) đứng cúi đầu trước vành móng ngựa kêu mệt, không đủ sức để trả lời các câu hỏi. Ảnh: ĐL

Trước đó, phiên tòa đã hai lần tạm hoãn. Trong đó, ngày 20-3, bị cáo Khánh đứng trước vành móng ngựa bỗng dưng kêu “bị cáo mệt, đau đầu, không nhớ gì nữa hết” rồi đề nghị “không xét xử nữa”. Một lần phải tạm hoãn vì vắng mặt luật sư.

Theo hồ sơ, đêm 19-8-2014, “trùm” ma túy Khánh sai đàn em là Tuấn mang 20 bánh heroin ra Hà Nội bàn giao cho một trùm khác. Giao ma túy cho Tuấn xong, Khánh quay lại khách sạn BeiJing (phường Hà Huy Tập, TP Vinh) thuê phòng ở cùng người đẹp là Luật.

Khi Tuấn mang ma túy đi trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì lực lượng PC47, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang. Công an thu giữ tang vật từ Tuấn gồm 20 bánh heroin.

Từ lời khai của Tuấn, công an ập vào phòng khách sạn BeiJing bắt trùm Khánh và Luật. Khánh rút súng ngắn chống trả nhưng bất thành. Công an khống chế, tước súng cùng sáu viên đạn và thu giữ thêm tang vật ba gói ma túy tổng hợp (300 g) và 297 triệu đồng, bốn ĐTDĐ và một chiếc cân điện tử.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, Khánh là đối tượng nghiện ma túy, có mối quan hệ với các đối tượng người Lào. Khánh thỉnh thoảng gọi điện thoại sang Lào bảo các đối tượng mang ma túy sang Việt Nam cho Khánh bán. Mỗi lần khánh lấy 100-200 g ma túy để bán lại cho các con nghiện.