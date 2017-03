Lại miễn trách nhiệm hình sự để né bồi thường

Luật mới chi tiết hơn nhưng còn kẽ hở Báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh hàng chục vụ CQĐT, VKS nóng vội xử lý hình sự, sau một thời gian bế tắc vì không kết tội được, thay vì đình chỉ điều tra do “hành vi không cấu thành tội phạm” hoặc “đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được tội phạm”, các cơ quan tố tụng lại lạm dụng khoản 1 Điều 25 BLHS hiện hành để miễn TNHS. Điều khoản này quy định: Người phạm tội được miễn TNHS nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Với việc miễn TNHS theo điều khoản này, người bị oan sẽ không được xin lỗi, bồi thường theo luật định. Việc lạm dụng miễn TNHS để né bồi thường oan đã gây bức xúc cho người dân. Ở một số kỳ họp Quốc hội, có những đại biểu Quốc hội đã nêu vấn đề này ra chất vấn lãnh đạo các ngành tố tụng trung ương. Để khắc phục, Điều 29 BLHS 2015 (đang tạm lùi hiệu lực thi hành) đã quy định về các căn cứ miễn TNHS chi tiết hơn Điều 25 BLHS hiện hành. Tuy nhiên, Điều 29 BLHS 2015 vẫn còn kẽ hở như quy định trường hợp có thể được miễn TNHS “do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa” (điểm a khoản 2). Quy định này lặp lại lỗi chung chung của khoản 1 Điều 25 BLHS hiện hành nên cần phải có hướng dẫn rõ ràng. Một số vụ né bồi thường oan - Tháng 12-2014, VKSND huyện Cần Giờ (TP.HCM) đã miễn TNHS, đình chỉ điều tra bị can đối với anh Trần Hoàng Minh theo khoản 1 Điều 25 BLHS. Sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh vụ việc, cuối năm 2015, VKS huyện đã “đính chính” quyết định đình chỉ điều tra với lý do không chứng minh được anh Minh phạm tội. Trước đó, tháng 9-2013, anh Minh bị công an, VKSND huyện Cần Giờ cáo buộc trộm một máy tính xách tay dù anh có chứng cứ ngoại phạm... - Tháng 5-2012, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hồ Thanh Hải về hai tội trốn thuế (do hết thời hiệu truy cứu TNHS) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (do hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội). Ông Hải là chủ một DNTN, năm 2004 bị khởi tố, truy tố về hai tội trên. CQĐT từng ra sáu bản kết luận điều tra và ba lần trưng cầu giám định tư pháp về thuế; VKSND TP từng có cáo trạng truy tố ông nhưng TAND TP trả hồ sơ vì không thể kết tội được…