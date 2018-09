Lại ‘ngâm án’ vì… thiếu thẩm phán

Ngày 2-9, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Trung Hưng (Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên) cho biết cơ quan này đã nhiều lần kiến nghị TAND tỉnh đưa vụ án liên quan đến tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Cư, huyện Tuy An (Phú Yên) ngày 23-1-2011 ra xét xử phúc thẩm. Lý do là TAND tỉnh Phú Yên đã vi phạm thời hạn xét xử phúc thẩm theo quy định.



Vụ án này được TAND huyện Tuy An xét xử sơ thẩm (lần ba) hồi tháng 4-2017. Theo phòng Thực hành quyền công tố - kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự (Phòng 7) VKSND tỉnh Phú Yên, bản án sơ thẩm nói trên bị các bị cáo, bị đơn dân sự kháng cáo. Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, VKSND tỉnh đã chuyển cho TAND tỉnh để xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 17 tháng trôi qua, vụ án vẫn chưa được xét xử phúc thẩm.



Gần tám năm nay, nạn nhân Nguyễn Ngọc Tâm phải nằm liệt một chỗ, không có tiền chữa trị trong khi vụ án bị kéo dài. Ảnh: TẤN LỘC

Trao đổi với PV, ông Võ Nguyên Tùng (Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Phú Yên) thừa nhận vụ án trên chậm xét xử phúc thẩm theo quy định vì thiếu thẩm phán. Một thẩm phán TAND tỉnh Phú Yên giải thích thêm: Vụ án này từng hai lần bị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng hủy án phúc thẩm nên sáu thẩm phán tham gia xét xử phúc thẩm trước đây nay không thể tiếp tục ngồi ghế HĐXX nữa. Trong khi đó, tòa lại không đủ thẩm phán để phân công xét xử.

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, vụ án trên đã qua năm lần xét xử cùng hai phiên tòa giám đốc thẩm. Thời gian qua, nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông, bị thương tật đến 91% là ông Nguyễn Ngọc Tâm (46 tuổi, ngụ huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã liên tục nhờ người gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng, khiếu nại các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Yên chậm giải quyết vụ án.

Theo ông Tâm, kể từ khi xảy ra vụ tai nạn đến nay, các chủ xe khách gây tai nạn đã bỏ mặc ông, không một lần thăm hỏi. Gia đình ông Tâm nhiều lần liên lạc hai chủ xe khách đề nghị ứng tiền bồi thường để chữa trị thương tật cho ông nhưng người thì từ chối bồi thường với lý do rằng không có lỗi, người nói khi nào tòa xử xong mới tính. Trong khi đó gần tám năm nay, ông Tâm phải nằm liệt một chỗ trên giường hoặc ngồi bất động trên xe lăn do cột sống bị gãy, phần lớn thần kinh bị liệt do tai nạn.

Theo tìm hiểu của PV, gia đình ông Tâm là hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Vợ ông phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc chồng từ lúc bị tai nạn. Tất cả nhà cửa, vật dụng trong nhà ông đã bán sạch để lấy tiền mua thuốc điều trị. Nhiều năm nay, hằng ngày vợ chồng và hai đứa con ông Tâm phải sống nhờ vào sự trợ giúp của người thân, hàng xóm.

Trong khi đó, theo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn (Bình Định), khi bản án phúc thẩm lần hai có hiệu lực pháp luật, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy An đã làm thủ tục ủy thác cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn tổ chức thi hành án đối với bị đơn dân sự Trần Thanh (ngụ xã Hoài Hương, Hoài Nhơn - chủ xe khách gây tai nạn).

Tuy nhiên, khi xác minh điều kiện thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn phát hiện ông Thanh đã tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ thi hành án bằng cách làm thủ tục tặng cho toàn bộ tài sản, nhà cửa, đất đai cho hai con gái của mình. Các hợp đồng tặng cho, chuyển nhượng tài sản của ông Thanh được giao kết sau khi bản án đã có hiệu lực lúc đó...