Lại trả hồ sơ vụ bị đánh chết sau khi cự cãi CSGT

Tòa cho rằng hồ sơ VKS chuyển qua chưa làm rõ được những vấn đề mà tòa yêu cầu điều tra bổ sung từ những lần trước. Đây là lần trả hồ sơ điều tra bổ sung lần thứ hai sau lần trả hồ sơ tại phiên tòa hồi 12-2015.

Tòa yêu cầu VKS làm rõ những mâu thuẫn qua lời giải thích của giám định viên tại tòa so với hồ sơ vụ án về nguyên nhân chết và cơ chế chết của nạn nhân, từ đó xác định lại tội danh truy tố.

Tuy nhiên, đến nay kết quả giám định lại vẫn chưa có trong hồ sơ vụ án. Đồng thời tòa cũng yêu cầu làm rõ những tình tiết mới phát sinh tại tòa qua lời khai của các bị cáo. Tại phiên tòa, các bị cáo Chung, Hạnh... khai, trước khi ra đầu thú thì Như đã gặp để thỏa thuận hướng khai báo sai sự thật để được Như cho hưởng lợi vật chất. Tuy nhiên, theo VKS, khi được điều tra lại, Hạnh xác định nội dung khai báo tại tòa là không đúng…

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, đêm 25-6-2014, tổ tuần tra CSGT do Thượng úy CSGT Phạm Sỹ Hoài Như làm tổ trưởng chốt tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM). Thấy ông Nguyễn Văn Chín có biểu hiện đã sử dụng rượu bia, CSGT dừng xe kiểm tra nhưng ông Chín không ký biên bản và la lối.

Lúc này Nguyễn Minh Chung (người quen của Như, vừa ra tù về tội cướp giật tài sản) đến giải quyết bằng cách “đánh dằn mặt”. Chung đã gọi theo Phạm Thanh Kim Hạnh, Ngô Thành Vương và Trần Đức Vững cùng đến. Nhóm của Chung đã gọi ông Chín ra một nơi khác rồi lao vào đánh. Kết quả ông Chín đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 11-9-2014, Như bị tước danh hiệu công an. Ngày 7-11-2014, Như bị khởi tố, bắt tạm giam. Ngày 13-2-2015, Như được gia đình bảo lãnh tại ngoại với lý do “từng là chiến sĩ công an nhân dân và phạm tội lần đầu”. Hiện Như vẫn đang được tại ngoại chờ ra tòa.