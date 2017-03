Lại treo cổ chết tại trụ sở Công an xã

Trụ sở công an xã nơi ông Tư chết trong tư thế treo cổ

Theo đại tá Ngân, ông Tư bị đưa về trụ sở công anxã vào đêm 7-7 để làm rõ thông tin trình báo của người dân ông này đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. Khi làm việc với công an xã ông Tư khai nhận đột nhập vào nhà người khác để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và từ đó công an xã lập biên bản tạm giữ hành chính.

“Ông Tư bị tạm giữ hành chính trong trụ sở công an xã và đến sáng 8-7, anh em công an viên phát hiện ông Tư chết trong tư thế dùng mềm thắt cổ. Hiện kết quả giám định tử thi chưa có nên chưa thể cung cấp thêm thông tin. Khi nào co kết quả sẽ họp báo thông tin với báo chí” – Đại tá Phạm Văn Ngân nói.

Trong khi đó, thân nhân của ông Tư khi tiếp xúc với báo chí cho biết đêm 7-7, ông Tư nhậu say và đi qua nhà bạn nhưng lại vào nhầm nhà mẹ của bạn (ở sát bên-NV). Mẹ của ban ông Tư kêu ông này ra về nhưng do ông cứ ngồi lại không chịu về nên bà này đi trình báo công an. Người thân cũng cho biết đến sáng mới được ấp báo tin cho biết là ông Tư tử vong tại trụ sở công an xã Lục Sĩ Thành.

Hiện Công an Vĩnh Long sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi có sự chứng kiến của người nhà đã bàn giao thi thể ông Tư cho gia đình mang về an táng.