Làm rõ đồng phạm trong vụ cựu cán bộ công an buôn lậu

Ngày 10-9, TAND TP.HCM đã tuyên án các bị cáo trong đường dây buôn lậu hàng loạt siêu xe của Việt kiều.



HĐXX xử phạt Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Giang Lam (cựu cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC), Công an TP.HCM) cùng 14 năm tù, Trần Phước Thạnh 12 năm tù và Trần Thái Nguyên tám năm tù về tội buôn lậu.

Thất thu 162 tỉ tiền thuế

Bị cáo Bùi Khắc Hà (cựu cán bộ công an thuộc Đồn cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục QLXNC, Bộ Công an - nay là Cục An ninh cửa khẩu) bị phạt năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

HĐXX nhận định các bị cáo đã móc nối với các Việt kiều hồi hương để mua lại tiêu chuẩn nhập khẩu xe được ưu đãi thuế theo quy định của Bộ Tài chính. Thực tế, ô tô nhập khẩu không phải tài sản của các Việt kiều mà do các đối tượng ở nước ngoài mua, sau đó cho các Việt kiều này đứng tên nhập khẩu để được ưu đãi thuế. Tổng cộng các bị cáo đã buôn lậu 54 ô tô có giá trị lớn, gây thất thu hơn 162 tỉ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Trong đó, bị cáo Vinh và Thạnh hưởng lợi mỗi bị cáo 556 triệu đồng, Nguyên hưởng lợi 478 triệu đồng và Lam hưởng 360.000 USD. Riêng bị cáo Hà không hưởng lợi. Hiện gia đình bị cáo Nguyên đã nộp lại 850 triệu đồng, Thạnh nộp 556 triệu đồng, Vinh nộp 556 triệu đồng. Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây thất thoát lớn cho Nhà nước. Các bị cáo Lam, Hà là cán bộ nhà nước nhưng đã tiếp tay cho buôn lậu nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét việc các bị cáo đã thành khẩn nhận tội, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải. Bị cáo Lam, Hà có nhiều đóng góp cho ngành công an, được tặng thưởng nhiều bằng khen. Bị cáo Nguyên gia đình có công với cách mạng, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Một số bị cáo đã nộp lại tiền thu lợi bất chính nên giảm nhẹ một phần hình phạt.



Bị cáo Nguyễn Giang Lam tại tòa. Ảnh: HY

Kiến nghị tiếp tục điều tra

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo Vinh, Lam, Thạnh và Nguyên phải nộp lại toàn bộ số tiền gây thất thu thuế cho Nhà nước là hơn 162 tỉ đồng và số tiền thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật. Riêng bị cáo Hà không được hưởng lợi từ việc buôn lậu nên không phải khắc phục hậu quả.

Cạnh đó, đối với các Việt kiều, theo HĐXX, do giới hạn của vụ án HĐXX không xem xét trách nhiệm của các Việt kiều này. Tuy nhiên, HĐXX tuyên buộc các Việt kiều phải nộp lại số tiền đã nhận từ các bị cáo do đây là vật chứng của vụ án. Đối với các ô tô bị kê biên, do các xe này đều đã được mua lại, có đăng ký sở hữu theo đúng quy định. Các chủ xe này cũng không biết về việc ô tô có liên quan đến hành vi buôn lậu của các bị cáo. Do đó, HĐXX tuyên giải tỏa kê biên.

Đáng chú ý, HĐXX kiến nghị CQĐT, VKS tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm các chủ salon, Việt kiều có hành vi tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, nếu đủ căn cứ thì xử lý theo quy định.