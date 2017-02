Làm trầy xước xe ô tô bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Ngày 20-2, tin từ Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết, công an phường An Hòa, thành phố Rạch Giá vừa bắt giữ 7 thanh thiếu niên có hành vi hủy hoại tài sản bằng cách dùng đá ném vỡ và làm trầy xước xe ô tô.

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 17/2, lực lượng Công an phường An Hòa đang tuần tra thì phát hiện nhóm thanh thiếu niên đi trên 3 chiếc xe máy dùng đá ném làm vỡ kính và trầy xước sơn xe ô tô của người dân đang đậu trước nhà nên tiến hành truy đuổi và bắt giữ các thanh thiếu niên này cùng tang vật.

Tại cơ quan Công an, nhóm này khai nhận, trước khi bị bắt đã cùng nhau thực hiện 17 vụ ném đá làm vỡ kính nhiều chiếc xe ô tô khác đang đậu trên các tuyến đường ở TP Rạch Giá. Vụ việc đang được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá tiếp tục làm rõ.

Trường hợp này pháp luật xử lý ra sao?



Theo Luật sư Nguyễn Thế Cương (Đoàn LS TP.HCM), hành vi của nhóm thanh thiếu niên này là cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.



Tuy nhiên, có đủ yếu tố cấu thành tội ‘hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản’ quy định tại điều 143 BLHS hay không thì phụ thuộc nhiều vào giá trị tài sản bị hư hỏng và độ tuổi của nhóm thanh thiếu niên này.

Nếu hành vi này gây thiệt hại từ hai triệu đồng trở lên (hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng; hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm) thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Cạnh đó, theo Điều 12 Bộ luật Hình sự quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự: Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm; Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Trong nhóm thanh thiếu niên này, người nào đã đủ 16 tuổi trở lên sẽ chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Do chưa xác định được giá trị tài sản bị thiệt hại (các đối tượng còn khai nhận thêm 17 vụ ném đã khác nữa) nên sẽ có nhiều khả năng xảy ra.

Việc có truy tố hay không, truy tố vào điều khoản nào phụ thuộc nhiều vào giá trị tài sản bị thiệt hại. Nếu tài sản bị thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng thì hành vi này, nếu bị truy tố sẽ ở khoản 1, hoặc khoản 2 điều 143 (khung hình phạt cao nhất đến ba năm tù) là tội phạm ít nghiêm trọng và nghiêm trọng (theo khoản 3 Điều 8 Bộ luật hình sự).

Như vậy những người đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi sẽ không bị khởi tố hình sự. Tuy nhiên, nhóm người này vẫn bị có thể bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội;…) và phải bồi thường thiệt hại. Giả sử giá trị tài sản hư hỏng có giá trị từ hai trăm triệu đồng trở lên, hành vi có thể bị truy tố vào khoản 3, hoặc 4 điều 143 thì toàn bộ nhóm thanh niên này phải chịu trách nhiệm hình sự.