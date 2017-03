Lần thứ hai hoãn xử phúc thẩm vụ công an xã đánh chết học sinh

Sáng nay (10-2), sau khi tiến hành phần thủ tục, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định hoãn phiên tòa xử phúc thẩm vụ án bắt người trái pháp luật, cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở Công an xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh.

Lý do hoãn là hai luật sư của bị cáo Lê Tấn Khỏe (16 tuổi, ngụ xã Vạn Long) có đơn xin hoãn và vắng 6 trong 12 người làm chứng được triệu tập. Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa phúc thẩm tòa sẽ thông báo sau.

Trước đó, ngày 21-1, phiên tòa xử phúc thẩm vụ án trên cũng đã hoãn do đại diện hợp pháp của người bị hại có đơn đề nghị để mời luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Mặt khác, gia đình bị cáo Khỏe cũng có đơn đề nghị hoãn phiên tòa để mời luật sư bào chữa cho bị cáo này. Ngoài ra, ba người làm chứng quan trọng của vụ án đã vắng mặt tại phiên tòa này.



Ba bị cáo tại phiên tòa sáng nay (10-2)

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 12 đến 14-11, TAND huyện Vạn Ninh đã tuyên phạt Lê Minh Phát (24 tuổi, cựu công an viên xã Vạn Long) sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích, chín tháng tù về tội bắt người trái pháp luật, tổng hợp hình phạt là sáu năm chín tháng tù; Lê Ngọc Tâm (31 tuổi, cựu công an viên xã Vạn Long) chín tháng tù cho hưởng án treo về tội bắt trái pháp luật, Lê Tấn Khỏe ba năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Sau đó, gia đình bị hại, bị cáo Phát và bị cáo Khỏe đều kháng cáo. Trong đó, gia đình người bị hại không chấp nhận việc tòa xử các bị cáo Phát, Tâm tội cố ý gây thương tích mà yêu cầu cấp phúc thẩm phải xử tội giết người; đồng thời yêu cầu tòa phúc thẩm xem xét các tình tiết tăng nặng đối với hai bị cáo này, xem xét một số vật chứng mà cấp sơ thẩm đã bỏ qua. Gia đình bị cáo Khỏe và bị cáo Phát kháng cáo kêu oan.

Theo hồ sơ, chiều 29-12-1013, Tu Ngọc Thạch (học sinh lớp 9) đến xã Vạn Long chơi thì bị Khỏe dùng vỏ chai nước khoáng nem trúng người. Công an có mặt để giải quyết, sau khi hai nhóm thiếu niên đã giải hòa, Phát vô cớ đuổi bắt, đánh đập, còng tay em Thạch rồi cùng Tâm đưa em học sinh này đến trụ sở Công an xã Vạn Long đánh tiếp. Sau khi được gia đình bảo lãnh về nhà, em Thạch chết khi đang cấp cứu tại tại bệnh do chấn thương sọ não.