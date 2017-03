Lãnh 10 tháng tù vì đấm công an xã

Bị cáo Dương đang được dẫn giải vào phiên tòa

Theo cáo trạng, bị cáo Dương và ông Võ Thanh Ân (32 tuổi, cùng ngụ ấp 8, xã Gia Canh) có mối quan hệ quen biết nhau. Khoảng 13 giờ ngày 5-11-2014, do nghi ngờ Dương đã cắt trộm cỏ (loại cỏ sữa tự trồng để chăn nuôi gia súc) ở rẫy gia đình nên ông Ân đã đi đến nhà Dương để nói chuyện. Tại nhà Dương, hai người đã xảy ra cự cãi với nhau nên ông Ân điện thoại báo cho ông Võ Tấn Mạnh là công an xã Gia Canh.

Nhận tin báo, ông Mạnh (mặc thường phục) cùng Trần Hữu Nam (mặc trang phục công an xã) đi đến nhà Dương. Ông Mạnh mời bị cáo Dương và ông Ân về trụ sở Công an xã Gia Canh để giải quyết. Dương cho rằng mình không có trộm cỏ nhà ông Ân nên không đồng ý đến trụ sở Công an xã Gia Canh làm việc.

Sau đó xảy ra xô xát. Thấy Dương có hành vi manh động, Nam đưa còng số 8 cho ông Mạnh để trấn áp Dương. Lúc đó, anh Trịnh Huyền Nhường (28 tuổi, em trai Dương) nhảy vào ôm lấy ông Mạnh can ngăn.

Do bực tức, Dương lao đến đấm một cái vào phía mang tai bên trái của ông Mạnh gây thương tích nhẹ. Ông Mạnh điện thoại báo cho ban chỉ huy Công an xã Gia Canh cử thêm lực lượng đến hiện trường lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Hậu quả ông Mạnh đau vùng tai bên trái, sưng nề vùng tai sau 2x2cm nhưng từ chối giám định tỉ lệ thương tật.

Ngày 7-11-2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Trịnh Huyền Dương về tội chống người thi hành công vụ. Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 22-4, hội đồng xét xử đã tuyên trả hồ sơ cho VKS yêu cầu điều tra bổ sung vì hồ sơ vụ án có nhiều mâu thuẫn cần làm rõ hơn.

Tại phiên xét xử hôm nay, VKS huyện Định Quán vẫn giữ nguyên quan điểm và truy tố Dương về tội thi hành công vụ và đề nghị tuyên phạt Dương từ 8 đến 10 tháng tù giam.

Tại tòa, bị cáo Dương vẫn một mực kêu oan. Luật sư bào chữa bị cáo cho rằng bị cáo Dương không phạm tội chống người thi hành công vụ, bởi lúc xảy ra vụ việc là 13 giờ ngày 5-11, trong khi đó ông Mạnh đến 15 giờ cùng ngày mới được phân công xử lý vụ việc này. Hơn thế, khi xuống xử lý vụ việc, ông Mạnh không mặc áo quân phục mà mặc đồ thường nên bị cáo không biết… Các nhân chứng tại phiên tòa cũng khai nghe ông Mạnh chửi Dương nên Dương mới đấm ông một cái vào mặt.

HĐXX sau khi nghị án đã tuyên phạt Trịnh Huyền Dương (36 tuổi) 10 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.