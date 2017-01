Lãnh 12 năm tù vì vay tiền tỉ để tiêu xài

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2013 đến tháng 1-2015, lợi dụng vào mối quan hệ quen biết, Hằng đã nhiều lần vay của tám cá nhân với tổng số tiền 1,16 tỉ đồng (lãi suất 4%-9%/tháng). Sau khi vay được tiền, Hằng đã dùng 100 triệu đồng trả lãi cho tám người trên, cho nhiều cá nhân khác vay 120 triệu đồng, còn lại 940 triệu đồng thì tiêu xài cá nhân. Đến ngày 30-1-2015, do không còn khả năng trả nợ nên Hằng đã bỏ trốn, bị Công an huyện Đak Đoa phát lệnh truy nã. Bảy tháng sau Hằng đến Công an tỉnh Gia Lai đầu thú.



Bị cáo Hằng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: LQL

Quá trình điều tra công an xác định tài sản của Hằng còn lại hơn 25 triệu đồng và hai bộ bàn ghế salon để chịu trách nhiệm dân sự.