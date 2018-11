Lãnh án tử hình vì món tiền công... 100 triệu đồng

Sáng nay (22-11), TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Ngạn (38 tuổi, trú xóm Ngọc Khánh, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, Nghệ An) tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và hai năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt Ngạn phải chịu là án tử hình về hai tội trên.

Sau khi nghe tòa tuyên án, người thân của bị cáo Ngạn òa khóc lớn. Ngạn cũng rơm rớm nước mắt, ngoái nhìn người thân và nói xin được gặp người nhà ít phút.



Bị cáo Nguyễn Hữu Ngạn.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 30 sáng 1-6, trên quốc lộ 8A (thuộc địa phận xã Sơn Tây, huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh), Công an TP Vinh (Nghệ An) phối hợp cùng nhiều lực lượng bắt quả tang Ngạn ngồi trên xe hơi, chở ma túy. Tang vật công an thu giữ gồm 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá (10.012 g ma túy methamphetamine), một khẩu súng K54 và bảy viên đạn với một viên đạn đã lên nòng, một ô tô Fortuner, hơn 10 triệu đồng, bốn chiếc điện thoại di động.



Theo điều tra, ngày 20-5, Ngạn gặp người đàn ông tên Tý thuê Ngạn mua 10 kg ma túy từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh mang vào TP.HCM cho Tý thì sẽ được 100 triệu đồng tiền công. Tý đưa cho Ngạn 700 triệu đồng tiền nhận ma túy và 30 triệu đồng để làm lộ phí.

Ngày 28-5, Ngạn rủ anh Lê Văn Thắng (30 tuổi, trú huyện Thanh Chương) đi xuống TP Vinh thuê ô tô Fortuner. Trên đường đi, Ngạn vào tiệm vàng ở gần chợ Vinh đổi 700 triệu đồng được 31.000 USD.

Rạng sáng 1-6, cả hai đến khu vực cửa khẩu Cầu Treo gặp Sao (chưa rõ lai lịch), Ngạn bàn giao cho Sao 31.000 USD và Sao trao cho Ngạn túi đựng ma túy.

Dẫn giải bị cáo Ngạn về trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Trên đường trở về, Ngạn mở túi ma túy ra xem thấy trong túi có một khẩu súng ngắn và bảy viên đạn, Ngạn liền gọi điện thoại cho Sao hỏi “Sao có súng và đạn trong túi?”. Sao trả lời “Cầm súng đi mà phòng thân”.

Ngạn cất súng và đạn trong cốp trước xe hơi. Khi Thắng đang trên đường chở Ngạn trở về Nghệ An thì bị bắt giữ.

Trong vụ án này, Thắng đi cùng Ngạn nhưng không biết Ngạn mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nên không phạm tội. Người đàn ông tên Tý và Sao do không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể của từng người nên không có căn cứ điều tra để làm rõ trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Ngạn thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo HĐXX sơ thẩm, bị cáo Ngạn phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, cùng lúc phạm hai tội, có bàn bạc tổ chức, số lượng ma túy lớn nên cần loại bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung.

Ngạn từng có tiền án, năm 2006 bị TAND TP.HCM xử phạt 15 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và vừa mãn hạn tù vào ngày 26-6-2016.