Lãnh án vì cản chủ nhà đi... báo công an

Theo hồ sơ, tối 6-6-2011, anh của Tình đến nhà bà Trần Thị Thanh Nguyên để tìm bạn thì xảy ra mâu thuẫn, kình cãi. Bà Nguyên đi báo công an đến giải quyết. Tình đi chơi về thấy vậy đã kéo bà Nguyên lại, không cho đi báo công an. Hai bên giằng co, Tình đánh vào mặt bà Nguyên khiến bà bị thương tật 10%. Tiếp đó, Tình tiếp tục đánh chồng bà Nguyên khi ông này chạy ra can ngăn khiến ông bị thương tật 12%.

HOÀNG VĂN