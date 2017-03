Lão nông phi tang xác cháu vợ bị khởi tố

Ngày 1/10, Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố bị can với Đỗ Văn Năm (67 tuổi, ở thôn Nam Điện, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn) để điều tra về hành vi giết cháu vợ là Nguyễn Văn Điểm. Nghi can có 3 tiền án và mới ra tù năm 2014.

Hung thủ Đỗ Văn Năm tại trụ sở công an.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 26/9, sau khi nhiều phần thi thể của một người đàn ông được phát hiện rải rác quanh con suối tại thôn Nam Điện, nhà chức trách đã huy động cả trăm cảnh sát tham gia truy tìm thủ phạm.

Qua dấu vết ở phần chân, nạn nhân được xác định là anh Điểm, người mới ra tù về tội Giết người, hiện sống độc thân tại nơi hẻo lánh. Cảnh sát loại trừ đây là vụ án giết người, cướp tài sản vì anh Điểm rất nghèo, không có tài sản giá trị.

Trong những người dân cung cấp thông tin về nạn nhân cho nhà chức trách có ông Năm, cho hay ngày "20/9 có gặp anh Điểm và uống cùng một chén rượu". Từ thông tin đêm hôm đó tại nhà Năm có xảy ra xô xát, công an triệu tập người đàn ông này và sau 38 giờ "đấu trí", hung thủ vụ án đã lộ diện.

Ông Năm khai sau khi uống rượu ở quán, Điểm cầm nửa chai về nhà ông ta nhậu tiếp. Hai chú cháu khi đã ngà say thì xảy ra xô xát. Bị Điểm dọa đập bàn thờ và phá nhà, ông ta đã cầm búa sát hại.

Nghi can phi tang xác nạn nhân trong 3 bao tải rồi chôn dưới ruộng cách nhà không xa. Trưa ngày 21/9, Năm dùng xe đạp chở các phần thi thể này vứt xuống suối. "Hung thủ thừa nhận do có mưa to, nước chảy mạnh nên nghĩ phi tang dưới nước sẽ dễ xóa dấu vết", một lãnh đạo Công an Bắc Giang cho hay.

