Lập Tổ điều tra làm rõ vụ việc tại Trường Thanh Nguyên

Theo đó, ngoài những nội dung mà Pháp Luật TPHCM đã liên tục cập nhật, theo thêng báo, Tỉnh ủy Bình Thuận đã chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ việc gây mất trật tự tại Trường Thanh Nguyên vào chiều 23-3. Đặc biệt là việc sử dụng công cụ hỗ trợ và còng tay bà Đoàn Thị Dung (giám đốc Công ty Thanh Nguyên), nếu vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, phải tiến hành làm rõ thông tin và xử lý theo thẩm quyền đối với những nội dung khiếu nại, tố cáo của bà Dung liên quan đến các khoản nợ của Công ty Thanh Nguyên.

Tỉnh ủy yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, đánh giá việc chấp hành pháp luật trong quá trình tổ chức thi hành Quyết định tuyên bố phá sản đối với Trường Thanh Nguyên của quản tài viên Trần Đăng Minh và các cơ quan có liên quan. Từ đó, đề xuất biện pháp xử lý một cách nghiêm túc những hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

Tỉnh ủy cũng yêu cầu Thành ủy Phan Thiết chỉ đạo UBND TP Phan Thiết chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT làm việc với Ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên, nhân viên; Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Thanh Nguyên để thông báo rõ quan điểm, chủ trương giải quyết của tỉnh. Qua đó sớm ổn định tư tưởng đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường, tiếp tục hoàn thành chương trình giảng dạy niên học 2016-2017.

Toàn bộ những nội dung trên báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 5-4 để chỉ đạo tiếp theo.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trì buổi họp báo

Phải duy trì trường Thanh Nguyên

Tại cuộc họp báo, nhiều câu hỏi được đặt ra đối với trách nhiệm của Sở GDĐT trong vụ việc này. Bà Nguyễn Thị Bích Hoàn, Phó GĐ Sở GDĐT cho biết việc Phòng GDĐT Phan Thiết tham mưu cho UBND TP Phan Thiết ra văn bản cho chuyển hết học sinh Trường Thanh Nguyên sang Trường Lê Qúy Đôn là không chặt chẽ, mâu thuẫn, bởi Trường Lê Qúy Đôn thuộc Sở quản lý.

Theo bà Hoàn, việc chuyển trường hàng loạt học sinh sẽ rất khó khăn, phức tạp vì không đủ giáo viên cùng lúc để giảng dạy và khi chuyển trường phải theo nguyện vọng của phụ huynh là chuyển trường nào, phải kèm theo tất cả các văn bản, hồ sơ liên quan đến học sinh. “Quan điểm của Sở là nên giữ lại Trường Thanh Nguyên để tiếp tục thực hiện việc xã hội hóa giáo dục”, bà Hoàn cho biết.

Nói rõ hơn vấn đề này, ông Võ Thành Huy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận, khẳng định “Việc chuyển học sinh từ Trường Thanh Nguyên sang Trường Lê Qúy Đôn chỉ mới là phương án của UBND TP Phan Thiết để chủ động chuẩn bị và đảm bảo điều kiện học tập khi các cơ quan tiến hành thi hành quyết định phá sản Công ty Thanh Nguyên”.

Ông Huy cho biết, việc chuyển trường của học sinh đều do phụ huynh toàn quyền quyết định và trên tinh thần tự nguyện. “Sau khi thực hiện xong thủ tục phá sản, dù tổ chức, cá nhân nào tiếp nhận Trường Thanh Nguyên thì cũng phải triển khai hoạt động giáo dục theo đúng mục tiêu ban đầu của tỉnh, chứ không thể sử dụng vào mục đích khác được”, ông Huy nói.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, chủ trì buổi họp báo khẳng định trường học này phải được duy trì.





Đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã thành lập tổ kiểm tra làm rõ vụ việc

Về việc làm rõ hành vi dùng súng, còng số 8 xảy ra tại Trường Thanh Nguyên chiều 23-3, Đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Chánh Văn phòng Công an Bình Thuận, cho biết hiện Công an tỉnh đã thành lập một tổ công tác để phối hợp với Công an TP Phan Thiết làm rõ.