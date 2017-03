Lấy tiền người nghèo, cựu cán bộ công an phường lãnh án

Theo hồ sơ, Nghị được giao nhiệm vụ đi tuần tra chống tội phạm, kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn quận Thủ Đức đêm 3-1-2013. Khi thực hiện nhiệm vụ, Nghị ra lệnh dừng xe ba gác máy do anh NĐT điều khiển để kiểm tra và yêu cầu anh T. nộp giấy tờ, cung cấp số điện thoại nhưng không lập biên bản mà đưa toàn bộ giấy tờ xe của anh T. về nhà cất. Hôm sau, Nghị gọi anh T. ra quán cà phê nói mức phạt của anh là từ 4 triệu đến 6 triệu đồng. Anh T. bảo không có điều kiện, Nghị nói khi nào có 3 triệu đồng thì gọi cho Nghị. Sau đó anh T. thương lượng, Nghị giảm xuống còn 2 triệu đồng và hẹn đến nhà Nghị lấy giấy tờ xe.

Ngày 20-1-2013, Nghị lại được phân công tuần tra trên địa bàn. Lần này Nghị cho dừng ba gác máy của anh Đ.V.Tr. Do anh Tr. không mang theo giấy tờ nên Nghị lập biên bản bằng mẫu biên bản vi phạm hành chính mà Nghị tự ý lấy của trực ban trước khi tuần tra. Nghị ghi số điện thoại của mình vào biên bản rồi đưa ra mức phạt 5 triệu đồng, đồng thời thu CMND, giấy phép lái xe của anh Tr. Sau khi đồng ý giảm mức phạt xuống còn 4 triệu đồng, ngày 21-1-2013, Nghị hẹn anh Tr. ra quán cà phê lấy tiền rồi trả giấy tờ.

Tại phiên tòa, Nghị xin được hưởng án treo với lý do từng có thời gian tham gia quân đội, có nhiều cống hiến trong ngành công an, có cha là thương binh khi tham gia kháng chiến, bản thân là lao động chính, đang bị bệnh, đang nuôi con nhỏ. Vị chủ tọa chất vấn: “Là công an thì phải phục vụ nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân nhưng bị cáo lại đi vòi vĩnh những đồng tiền xương máu của họ. Bị cáo hãy quay xuống nhìn những người bị hại đi. Họ nghèo khổ, phải lao động ngày đêm mới có tiền, vậy mà bị cáo đã làm gì? Bị cáo thấy mình có xứng đáng làm một người công an hay không?”. Cuối cùng, tòa cho rằng hành vi của bị cáo đã làm mất uy tín của ngành công an nên cần phải xử nghiêm.

NGỌC THÂN