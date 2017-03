Lên Facebook nói chủ tịch tỉnh ‘kênh kiệu’ là xúc phạm?

Cụ thể, như đã thông tin, hồi tháng 10-2015, khi đọc báo trên mạng có nội dung Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bà Lê Thị Thùy Trang (Tổ trưởng tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Long Xuyên, TP Long Xuyên) tải lại thông tin này lên Facebook cá nhân rồi ghi bình luận “cái mặt kênh kiệu”.

Từ đó, có một số người vào “Like” (thích) và comment (bình luận), trong đó có tài khoản facebook của bà Phan Thị Kim Nga, Phó văn phòng Sở Công Thương.

Sở TT&TT cùng Công an tỉnh An Giang đã vào cuộc xác minh, phát hiện “like” trên facebook là do chồng của bà Nga là ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc (nhân viên Điện lực An Giang) sử dụng tài khoản của bà.

Sau đó Sở TT&TT tỉnh An Giang đã ra quyết định xử phạt bà Thùy Trang và ông Phúc mỗi người 5 triệu đồng; bà Nga bị nhắc nhở. Ngoài ra, ba cán bộ này còn bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền.

Việc xử phạt hành chính được căn cứ điểm G khoản 3 Điều 66 theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính tần số viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến. Theo đó, người nào có hành vi “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác” thì sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Việc xử phạt này đã gây ra nhiều luồng ý kiến khác nhau, đa phần đều cho rằng mức phạt này là quá nặng, không thuyết phục.

Việc xử phạt như thế là đúng hay sai? Hành vi này có đáng để xử phạt hành chính không, khi mà chuyện nhận xét về nhau tương tự như thế diễn ra hà rầm trên mạng, kể cả nhận xét các quan chức? Nếu công dân này nhận xét về công dân kia trên mạng xã hội là “kênh kiệu”, “đáng ghét”, “không ưa”… thì cơ quan chức năng có xử phạt hết không?

