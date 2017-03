Lên mạng thuê người làm giả giấy tờ lừa tiền tỉ

HĐXX cũng kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của Hạnh trong việc nạn nhân tố cáo thêm rằng còn bị Hạnh chiếm đoạt 30 lượng vàng. Nếu Hạnh có dấu hiệu phạm tội sẽ tiếp tục xử lý.

Theo hồ sơ, tháng 7-2010, Hạnh vay của bà NTKC 100 triệu đồng (lãi suất 0,5%/ngày). Sau khi trả đủ gốc và lãi, Hạnh mới biết nếu người vay có tài sản thế chấp thì bà C. sẽ cho vay lãi suất thấp hơn - chỉ 4%/tháng. Hạnh bèn nghĩ ra cách vào website mua bán rao vặt cung cấp thông tin cá nhân của mình và làm giả năm hợp đồng góp vốn đầu tư căn hộ chung cư cao cấp với giá 5 triệu đồng/bộ.



Bị cáo Hạnh được dẫn giải về trại giam sau phiên xử. Ảnh: HOÀNG YẾN.

Hạnh cầm bốn trong số năm bộ hồ sơ giả đến Phòng Công chứng số 5 (quận Gò Vấp, TP.HCM) làm hợp đồng hứa mua - hứa bán cho bà C. để vay 2,7 tỉ đồng.

Tuy nhiên, chỉ đến lúc Hạnh không có khả năng trả nợ, bà C. mang giấy tờ thế chấp đến công ty đầu tư dự án nhà mới biết mình bị lừa và làm đơn tố giác.

Ban đầu, bà C. còn tố cáo Hạnh chiếm đoạt của mình 30 lượng vàng, 60.000 USD. Trong quá trình điều tra, bà C. xác định số tiền 60.000 USD chỉ là quan hệ dân sự nên công an tách ra không giải quyết. Còn mẹ của Hạnh cũng bán nhà bồi thường 1,5 tỉ cho nạn nhân.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư cho rằng ban đầu bị cáo mở công ty làm ăn chân chính. Nhưng sau đó do làm ăn thất bát, nợ nần túng quẫn nên xảy ra vụ việc trên.