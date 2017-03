Leo cây xem tòa xử án lưu động

Ở vụ thứ nhất, tòa phạt Nguyễn Linh Châu hai năm tù, hai đồng phạm của Châu từ một năm sáu tháng án treo đến hai năm án treo về tội cố ý gây thương tích.

Trong vụ này còn có Lê Thanh Tuấn nhưng cơ quan tố tụng tách ra xử lý Tuấn sau. Theo hồ sơ, chiều 9-9-2014, Tuấn có mâu thuẫn với nhóm của Huỳnh Anh Kiệt nên chạy xe về nhà lấy kiếm, đao… rồi rủ ba bị cáo đi đánh Kiệt. Gặp nhóm Kiệt, Châu cầm đao xông vào chém trúng lưng Kiệt. Một người bạn của Kiệt ném chai bia vào người Châu thì Tuấn đuổi theo chém nhiều nhát gây thương tật 22%.



Đông đảo người dân theo dõi phiên xử lưu động của TAND huyện Cần Giờ. Ảnh: N.NGA

Ở vụ thứ hai, tòa phạt Đỗ Quốc Vương ba năm tù về tội cướp tài sản. Theo tòa, bị cáo phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nạn nhân có đơn bãi nại... nên chỉ phạt như trên.

Chiều 13-11-2014, Vương đột nhập vào nhà một người dân, vào phòng ngủ lục tủ quần áo lấy máy tính bảng rồi trốn sau cánh cửa phòng. Khi nữ chủ nhà đẩy cửa phòng vào, Vương xông ra siết cổ nạn nhân đến ngất xỉu. Sau đó Vương lục áo khoác của nạn nhân lấy được 2,7 triệu đồng bèn bỏ máy tính lại.

Tại cơ quan điều tra, Vương khai hai tháng trước từng lấy trộm 13 triệu đồng của chú ruột ở Cần Giuộc (Long An). Công an huyện Cần Giờ đã thông báo cho Công an huyện Cần Giuộc xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, Vương còn khai lấy trộm một sợi dây chuyền vàng 18K trọng lượng 1,5 chỉ và 8,5 triệu đồng của một người dân ở xã An Thới Đông. Do tại thời điểm Vương thực hiện hành vi trộm cắp trên thì Vương chưa đủ 16 tuổi nên chỉ bị phạt hành chính.